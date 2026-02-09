lunes 9  de  febrero 2026
Candidato a gobernador de Florida denuncia que incendiaron su casa en ataque político

Desconocidos prendieron fuego el domingo al patio de la casa del candidato James Fishback en la ciudad de Madison, al este de Tallahassee

James Fishback, candidato a gobernador de Florida.

James Fishback, candidato a gobernador de Florida. 

Captura de pantalla/X/James Fishback @j_fishback
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami.- James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, denunció este lunes que intentaron incendiar su casa en el norte del estado en un ataque político, mientras su campaña despierta polémica por propuestas como crear un impuesto para modelos de OnlyFans.

Sujetos desconocidos prendieron fuego el domingo al patio de la casa de Fishback en la ciudad de Madison, al este de Tallahassee, capital estatal, donde las llamas se esparcieron mientras el aspirante y su equipo estaban trabajando ahí, denunció Emma Wright, la jefa de campaña del político.

"Estamos agradecidos con el Departamento de Bomberos del Condado de Madison por su rápida respuesta y por contener el fuego antes de dañar su casa. Este tipo de incendio premeditado debería condenarse inequívocamente. La violencia política de cualquier tipo es inaceptable", informó Wright en sus redes sociales.

Fishback, quien busca suceder al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que la noche del lunes realizaría un mitin en el patio de su casa para demostrar que "no lo intimidarán".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/j_fishback/status/2020690953305268327&partner=&hide_thread=false

El aspirante, de 31 años, también compartió pronunciamientos de asociaciones de jóvenes republicanos en Florida y Nueva York que se solidarizaron con su causa y denunciaron el hecho como un "acto de violencia política".

"Es increíblemente aterrador ver un ataque de incendio intencional contra el candidato a gobernador de Florida, James Fishback. Esperamos y rezamos por su seguridad y que los responsables de este acto violento afronten la justicia", señaló la asociación de Republicanos de la Universidad de Florida (UFCR).

Fishback despertó atención internacional en enero cuando propuso un "impuesto al pecado" del 50% a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la "capital" nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

También ha despertado críticas de otros republicanos porque él ha cuestionado la "lealtad" de los estadounidenses que viajan a Israel a besar el Muro de los Lamentos de los judíos y miembros de su propio partido también lo han acusado de promover el "nacionalismo blanco".

El empresario ha intentado destacar con propuestas como licencias de maternidad pagas en las primarias del Partido Republicano en Florida, donde compite contra el congresista federal Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

Una encuesta de la firma Patriot Polling reveló la semana pasada que Fishback ha ganado apoyos entre los republicanos, al concentrar el 23% de la intención de votos frente al 37% de Donalds en la contienda interna, mientras que entre los votantes de 29 años o menos su apoyo es del 30% frente al 25% de su rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewsWire_US/status/2020659255603277907&partner=&hide_thread=false

