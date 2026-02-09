lunes 9  de  febrero 2026
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

A pesar de que el tema es importante, ahora después de que las grandes tecnológicas se aliaran al gobierno del presidente Donald J. Trump, la censura política sigue impune luego de que las plataformas reconocieran la presión directa del FBI y de la Casa Blanca de Joe Biden para silenciar a conservadores

Logo del gigante tecnológico Google.

Logo del gigante tecnológico Google.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El juicio contra Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se inició el lunes ante un tribunal civil de Los Ángeles, donde un jurado deberá determinar si estas empresas tecnológicas diseñaron deliberadamente sus plataformas para volver adictos a los niños.

A pesar de que el tema es importante, ahora después de que las grandes tecnológicas se aliaran al gobierno del presidente Donald J. Trump, la censura política en particular años atrás sigue impune, luego de que las plataformas reconocieran recientemente la presión directa del FBI y de la Casa Blanca de Joe Biden para silenciar las voces conservadoras e implantar la agenda "progresista" en EEUU.

Lee además
El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU
El ayatolá de Irán Ali Jamenei, el principal protagonista de la salvaje represión al pueblo iraní.
MASACRE

Irán intensifica la represión interna en paralelo con las negociaciones con EEUU

El resultado podría establecer un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales, hasta ahora exentos.

Lo mismo ocurre con la censura política ampliada de estos grandes de la tecnología, que aunque se ha moderado aún perdura, en especial a voces y medios conservadores.

Están llamados a declarar el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el 18 de febrero, y el responsable de Instagram (filial de Meta), Adam Mosseri, a partir del miércoles.

También se espera que la justicia llame a testificar a Neil Mohan, director de YouTube, cuya casa matriz es Alphabet.

Un posible predecente

Este caso genera expectación ya que puede sentar un precedente para la decena de procesos iniciados en el país sobre si las redes sociales buscan que sus plataformas creen adicción entre sus usuarios, que les ha provocado depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidios.

Alphabet y Meta, empresas matrices de varias de las redes sociales más populares, se sientan en el banquillo de los acusados, pero, al igual que otras compañías acumulan cientos de demandas similares en la justicia.

Los abogados de los demandantes están copiando la estrategia seguida en los años 1990 y 2000 contra la industria tabacalera, que fue sentenciada por ofrecer un producto nocivo.

Los abogados de la defensa intentaron sin éxito impedir que los demandantes compararan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

El juicio que arrancó el lunes se basa en el caso de un mujer de 20 años, identificada con las iniciales K. G. M., que sufrió daños mentales por la adicción a las redes sociales que generó cuando era niña.

"Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daños a menores", declaró Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de 1.000 casos de este tipo.

Los gigantes tecnológicos apelan a la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos para eximirles de cualquier responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, la demanda sostiene que esas compañías son culpables de mantener un modelo de negocio basado en algoritmos diseñados para atraer la atención de la población con contenidos que tienen el potencial de dañar su salud mental.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Cómplice de Epstein se niega a responder preguntas en Congreso de EEUU

España quiere prohibir las redes sociales a menores de edad

Tras Australia, más países trabajan para prohibir las redes sociales a los menores de edad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Te puede interesar

Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

El jefe de la misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, en un video publicado por la página en Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. 
CUBA

Agregan a dirigentes del régimen cubano a lista de represores tras actos de hostigamiento a Mike Hammer

Varios autos recorren un sector del malecón habanero, muy cerca de los hoteles Riviera (der.) y Meliá Cohiba (izq.), el mismo día en que entra en vigor del Título III de la ley Helms-Burton que permitirá reclamar en los tribunales de EEUU propiedades nacionalizadas por el régimen cubano.
CRISIS

Cierre de hoteles y falta de combustible evidencian el colapso turístico en Cuba