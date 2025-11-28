viernes 28  de  noviembre 2025
Aterciopelados se prepara para gira por Estados Unidos y Canadá

Con más de 30 años de trayectoria, Aterciopelados presentó a inicios de este año su décimo trabajo discográfico: Genes Rebeldes

La icónica banda colombiana Aterciopelados.

Cortesía/Malabar Sound

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En plena temporada navideña, Aterciopelados le entrega a sus fans un regalo anticipado: una gira por Estados Unidos y Canadá del 5 al 20 de diciembre, con un espectáculo que reúne sus clásicos más reconocidos, los éxitos que han acompañado a distintas generaciones y las canciones de su más reciente álbum, Genes rebeldes.

El Genes Rebeldes Tour visitará San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Toronto, Montreal, Nueva York, Charlotte, Atlanta, Miami y Orlando, con un show que combina recorrido histórico, actualidad creativa y la energía frontal que caracteriza a la banda.

Para comprar boletos u obtener más información visita: www.aterciopelados.com.

Un disco que conecta pasado, presente y una nueva etapa creativa

Con más de 30 años de trayectoria, Aterciopelados presentó a inicios de este año su décimo trabajo discográfico: Genes Rebeldes. Lejos de repetirse, el grupo propone un sonido directo, híbrido y contundente, que transita entre rock, blues, ritmos latinos y texturas electrónicas, sin perder su sello crítico y poético.

El álbum explora preguntas personales, sociales y políticas con la misma franqueza que ha acompañado al dúo desde sus inicios. Son 13 canciones que dialogan entre sí: desde la intimidad de ciertos temas hasta declaraciones que apuntan a cuestionar estructuras y formas de poder.

Entre los momentos clave del disco se encuentran:

Eterno, homenaje a Gustavo Cerati con Zeta Bosio, Richard Coleman e Hilda Lizarazu, una colaboración que retoma vínculos históricos del rock latino.

Rompan Todo, una cumbia con impulso electrónico inspirada en la serie de 2020 sobre el rock latinoamericano, que vuelve sobre un tema recurrente de la banda: la corrupción y sus consecuencias.

Genes Rebeldes fue recientemente nominado al Grammy Awards 2026 en la categoría mejor álbum latino de rock o alternativa, un reconocimiento que resalta un proyecto desarrollado completamente “en casa”, con el equipo creativo y técnico que acompaña a la banda.

Aterciopelados celebra esta nominación como un impulso más para continuar un camino construido desde la independencia, la coherencia artística y una relación estrecha con su público.

Gira

Con esta gira, Aterciopelados reafirma su presencia en la escena internacional y regresa a Norteamérica con un espectáculo que recorre todas sus etapas.

El Genes Rebeldes Tour ofrece una mirada completa a su trayectoria y al momento creativo que atraviesan, conectando a públicos de distintas generaciones. Será, además, la oportunidad de escuchar en vivo las canciones de un álbum que hoy figura entre los más sonados de los Grammy 2026, en un formato pensado exclusivamente para esta ruta por Estados Unidos y Canadá.

