lunes 9  de  febrero 2026
EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

"Las fuerzas estadounidenses capturaron" el buque, dijo el Pentágono, después de anunciar en X que fuerzas estadounidense habían abordado "sin incidentes" el Aquila II

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.

Ejército de EEUU/ vía José Adán Gutiérrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe, informó el Pentágono el lunes.

"Las fuerzas estadounidenses capturaron" el buque, dijo el Pentágono, después de anunciar en X que fuerzas estadounidense habían abordado "sin incidentes" el Aquila II, sancionado por el gobierno de Washington.

El petrolero "operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó y lo seguimos", declaró el Pentágono en X, añadiendo que el buque fue "rastreado y perseguido" desde el Caribe hasta el océano Índico.

La publicación incluía un video en el que se veía a fuerzas estadounidenses descender con cuerdas de un helicóptero hasta la cubierta de un petrolero.

Este es el octavo barco incautado por Estados Unidos desde que Trump ordenó en diciembre el "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela.

Además es el segundo petrolero capturado lejos del Caribe tras conseguir burlar a las fuerzas estadounidenses. El mes pasado, las fuerzas estadounidenses decomisaron en el Altántico norte un petrolero vinculado con Rusia que zarpó de Venezuela.

Washington ha desplegado una enorme fuerza naval en el Caribe con el objetivo de atacar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Estas fuerzas han colaborado desde entonces con la detención de Nicolás Maduro en un ataque el 3 de enero en Venezuela, y en los operativos para interceptar los petroleros sancionados.

Los buques capturados representan una ínfima parte de la conocida como flota fantasma, un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra este sector por Washington.

"Es un porcentaje muy pequeño", declaró el contralmirante estadounidense David Barata en una audiencia del Congreso a principios de este mes.

FUENTE: Con información de AFP.

