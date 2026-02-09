lunes 9  de  febrero 2026
DIPLOMACIA

Rubio viaja la próxima semana a Hungría para reunirse con Orbán

Rubio visitará Hungría y Eslovaquia, también gobernada por un aliado de derecha de Washington, tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí hablará un año después de que lo hiciera el vicepresidente JD Vance

El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es recibido por el presidente de EEUU Donald J. Trump.

El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es recibido por el presidente de EEUU Donald J. Trump.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará la próxima semana a Hungría, señaló su oficina el lunes, después de que el presidente Donald Trump respaldara al derechista Viktor Orbán, rezagado en las encuestas de cara a las elecciones de abril.

Rubio visitará Hungría y Eslovaquia, también gobernada por un aliado de derecha de Washington, tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí hablará un año después de que lo hiciera el vicepresidente JD Vance, quien arremetió contra la Unión Europea y defendió a la extrema derecha del continente.

Lee además
Elecciones presidenciales 2024 en EEUU (East Point, Georgia).
Elecciones

Trump insiste en la exigencia de "identificación de votantes y prueba de ciudadanía"
El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
Sanciones

Trump impone arancel del 25% a países que compren bienes de Irán

En Budapest, Rubio "se reunirá con funcionarios clave para reforzar nuestros intereses bilaterales y regionales compartidos, incluido nuestro compromiso con procesos de paz para resolver conflictos globales y la alianza energética entre Estados Unidos y Hungría", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

La semana pasada, Trump anunció en una publicación en redes sociales su respaldo a Orbán, quien busca reelegirse para un quinto periodo consecutivo el 12 de abril. En los sondeos, el primer ministro húngaro figura detrás del partido de Peter Magyar, antiguo miembro del gobierno devenido en crítico.

"Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El sábado, Orbán aseguró que viajará a Washington "dentro de dos semanas" para asistir a la reunión inaugural de la "Junta de Paz" de Trump.

Rubio viajará a Eslovaquia, donde el primer ministro Robert Fico también ha encontrado puntos en común con Trump.

Pero su reciente visita a Trump en Florida causó polémica cuando Politico, citando diplomáticos europeos anónimos, aseguró que Fico expresó preocupación por la salud mental del estadounidense. Ambos países negaron la versión.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Netanyahu anuncia reunión con Trump en Washington para abordar las negociaciones sobre Irán

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Te puede interesar

El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, es recibido por el presidente de EEUU Donald J. Trump.
DIPLOMACIA

Rubio viaja la próxima semana a Hungría para reunirse con Orbán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un pasajero coloca su equipaje en un mostrador de auto check-in de Air Canada en Montreal, Quebec, el 19 de agosto de 2025. video
ALERTA

Air Canada suspende su servicio a Cuba y planea repatriaciones por falta de combustible

James Fishback, candidato a gobernador de Florida. 
SUCESOS

Candidato a gobernador de Florida denuncia que incendiaron su casa en ataque político

Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía