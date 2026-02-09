lunes 9  de  febrero 2026
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Las autoridades advierten sobre la caída de los niveles del acuífero que abastece a Miami-Dade y recomiendan reducir voluntariamente el consumo para evitar restricciones obligatorias

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.

Miami-Dade County.
Area afectada.

Area afectada.

MIAMI DADE
Vista parcial de una estación de bombeo de agua, en las afueras de Miami-Dade.

Vista parcial de una estación de bombeo de agua, en las afueras de Miami-Dade.

ARCHIVO/ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD) emitió una advertencia por escasez de agua que abarca varios condados del sur del estado, incluido Miami-Dade, debido a condiciones persistentes de sequía, la caída de los niveles en el acuífero de Biscayne y al aumento en el uso del recurso, por lo recomienda el ahorro voluntario del preciado líquido para evitar la imposición de restricciones obligatorias si la situación continúa deteriorándose.

Escasez de lluvia

La advertencia responde a niveles más bajos de agua subterránea, especialmente en el acuífero de Biscayne, que es principal fuente de agua potable de Miami-Dade. La combinación de lluvias por debajo del promedio y mayor demanda ha reducido los niveles de agua dulce subterránea, elevando el riesgo de intrusión salina en zonas costeras. El período seco suele extenderse hasta mayo, por lo que, sin lluvias significativas, se anticipa un descenso adicional en los niveles de agua subterránea, afirma el reporte.

Lee además
Jackie García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
ENFRENTA LAS SUBIDAS

Alcaldesa de Hialeah presenta plan para frenar alza del agua y pide auditar al Condado
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Fuga de agua en el museo del Louvre daña centenares de documentos

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) informó que continúa prestando servicio sin interrupciones a 2.8 millones de personas, mientras supervisa de forma constante pozos y plantas de tratamiento. Como medida preventiva, se sumó al llamado del SFWMD para reducir voluntariamente el uso no esencial y proteger la sostenibilidad del suministro.

Condiciones del acuífero

Además del acuífero subterráneo de Biscayne, principal fuente de agua potable de Miami-Dade, la misma situación se replica en el acuífero Lower Tamiami y en la cuenca de Indian Prairie Basin que afecta a los condados de Collier y Lee. Según el reporte, en áreas de Glades y Highland se registran niveles críticamente bajos en canales y lagos, un panorama que podría agravarse durante el resto de la temporada seca, si no se producen precipitaciones importantes.

4f4e1dc9-4aa4-4ba2-abb9-cc7f5be63d44

¿Por qué se pide ahorrar agua?

Las autoridades subrayan que la conservación hoy ayuda a estabilizar los niveles del acuífero y reduce la probabilidad de restricciones obligatorias mañana. Menos consumo no esencial alivia la presión sobre los sistemas de tratamiento y contribuye a la resiliencia regional durante la estación seca.

Recomendaciones de ahorro

  • Suspender temporalmente el riego del césped (una de las actividades más intensivas en consumo); regar solo áreas puntuales si es necesario.
  • Evitar lavar autos o embarcaciones y no llenar piscinas durante la advertencia.
  • Usar lavavajillas y lavadoras con cargas completas.
  • Cambiar horarios de uso para evitar picos (mañanas temprano y tardes/noches).
  • Aprovechar reembolsos del condado (hasta $200) para inodoros, grifos y duchas de alta eficiencia.
  • Detectar y reparar fugas con una auditoría de agua en interiores y exteriores.
bomba agua Miami
Vista parcial de una estación de bombeo de agua, en las afueras de Miami-Dade.

Vista parcial de una estación de bombeo de agua, en las afueras de Miami-Dade.

Áreas afectadas según SFWMD

La advertencia por escasez de agua rige para Miami-Dade, Monroe, Collier, Lee, Glades y Highlands. De acuerdo con el Monitor de Sequía de EEUU, la Costa Este Baja y la Costa Oeste Baja enfrentan sequía moderada a severa, mientras que Glades y Highlands presentan sequía severa.

SFWMD y WASD continuarán evaluando el consumo y los niveles de agua. La población será informada oportunamente si se requieren nuevas medidas.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

Comisionado de Miami-Dade impulsa polo aeroespacial y modelo de crecimiento con más empleo y menos impuestos

Represión de Saab evidencia presión sobre el chavismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

Turistas a bordo de automóviles clásicos recorren una calle este sábado, en La Habana, Cuba.
Precaución a turistas

Aumentan alertas para viajeros a Cuba ante la crisis económica y la escalada de tensiones con EEUU

Te puede interesar

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Por Daniel Castropé
El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.
ALERTA

Cuba confirma que se queda sin combustible para aerolíneas internacionales

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.   
CELEBRIDADES

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance con asistencia al Super Bowl

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra