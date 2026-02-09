Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Vista parcial de una estación de bombeo de agua, en las afueras de Miami-Dade.

MIAMI.- El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD) emitió una advertencia por escasez de agua que abarca varios condados del sur del estado, incluido Miami-Dade , debido a condiciones persistentes de sequía , la caída de los niveles en el acuífero de Biscayne y al aumento en el uso del recurso, por lo recomienda el ahorro voluntario del preciado líquido para evitar la imposición de restricciones obligatorias si la situación continúa deteriorándose.

La advertencia responde a niveles más bajos de agua subterránea, especialmente en el acuífero de Biscayne, que es principal fuente de agua potable de Miami-Dade. La combinación de lluvias por debajo del promedio y mayor demanda ha reducido los niveles de agua dulce subterránea, elevando el riesgo de intrusión salina en zonas costeras. El período seco suele extenderse hasta mayo, por lo que, sin lluvias significativas, se anticipa un descenso adicional en los niveles de agua subterránea, afirma el reporte.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) informó que continúa prestando servicio sin interrupciones a 2.8 millones de personas, mientras supervisa de forma constante pozos y plantas de tratamiento. Como medida preventiva, se sumó al llamado del SFWMD para reducir voluntariamente el uso no esencial y proteger la sostenibilidad del suministro.

Condiciones del acuífero

Además del acuífero subterráneo de Biscayne, principal fuente de agua potable de Miami-Dade, la misma situación se replica en el acuífero Lower Tamiami y en la cuenca de Indian Prairie Basin que afecta a los condados de Collier y Lee. Según el reporte, en áreas de Glades y Highland se registran niveles críticamente bajos en canales y lagos, un panorama que podría agravarse durante el resto de la temporada seca, si no se producen precipitaciones importantes.

¿Por qué se pide ahorrar agua?

Las autoridades subrayan que la conservación hoy ayuda a estabilizar los niveles del acuífero y reduce la probabilidad de restricciones obligatorias mañana. Menos consumo no esencial alivia la presión sobre los sistemas de tratamiento y contribuye a la resiliencia regional durante la estación seca.

Recomendaciones de ahorro

Suspender temporalmente el riego del césped (una de las actividades más intensivas en consumo); regar solo áreas puntuales si es necesario.

Evitar lavar autos o embarcaciones y no llenar piscinas durante la advertencia.

Usar lavavajillas y lavadoras con cargas completas.

Cambiar horarios de uso para evitar picos (mañanas temprano y tardes/noches).

Aprovechar reembolsos del condado (hasta $200) para inodoros, grifos y duchas de alta eficiencia.

Detectar y reparar fugas con una auditoría de agua en interiores y exteriores.

Áreas afectadas según SFWMD

La advertencia por escasez de agua rige para Miami-Dade, Monroe, Collier, Lee, Glades y Highlands. De acuerdo con el Monitor de Sequía de EEUU, la Costa Este Baja y la Costa Oeste Baja enfrentan sequía moderada a severa, mientras que Glades y Highlands presentan sequía severa.

SFWMD y WASD continuarán evaluando el consumo y los niveles de agua. La población será informada oportunamente si se requieren nuevas medidas.

