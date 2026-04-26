Audi Revolut F1 Team apuesta por Miami en la semana de Fórmula 1

Audi Revolut F1 Team confirmó la segunda edición de su plataforma global Off-Track Experience, que tendrá como sede a Miami durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1.
Audi Revolut F1 Team activará su experiencia Off-Track en Miami durante la semana del Gran Premio, con música, arte, simuladores y eventos para aficionados.
Audi Revolut F1 Team confirmó la segunda edición de su plataforma global Off-Track Experience, que tendrá como sede a Miami durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1.
Tras su debut en Melbourne, la escudería busca acercar la F1 a los aficionados con una propuesta que mezcla deporte, música, arte y cultura urbana.
El epicentro del evento será MAPS Backlot, ubicado en el barrio de Wynwood, una de las zonas artísticas más reconocidas de la ciudad.
El recinto abrirá de jueves a domingo y contará con:
La fachada del recinto será intervenida por el artista local Hoxxoh, quien creará un mural especial que conectará el exterior con el interior del espacio.
Además, cada tarde habrá sesiones de DJ al atardecer, reforzando la identidad cultural de Miami durante la semana de carrera.
La activación también se extenderá a nueve locales de Rosetta Bakery, integrando la presencia del equipo en puntos cotidianos de la ciudad y acercando la marca a nuevos públicos.
Entre los eventos destacados se incluyen:
Stefano Battiston, director comercial del equipo, explicó que Miami representa la unión perfecta entre deporte, estilo de vida, música y entretenimiento, factores clave en la expansión global de la Fórmula 1.
Con esta iniciativa, Audi continúa fortaleciendo su identidad antes de su ingreso oficial a la máxima categoría.