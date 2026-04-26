domingo 26  de  abril 2026
Fórmula 1

Audi Revolut F1 Team apuesta por Miami en la semana de Fórmula 1

Audi Revolut F1 Team activará su experiencia Off-Track en Miami durante la semana del Gran Premio, con música, arte, simuladores y eventos para aficionados.

El equipo Audi Revolut F1 inicia en Miami la segunda etapa de su experiencia global fuera de pista. Tras un exitoso debut en Melbourne, el equipo se prepara para acercar la Fórmula 1 a los aficionados y a la comunidad

El equipo Audi Revolut F1 inicia en Miami la segunda etapa de su experiencia global fuera de pista. Tras un exitoso debut en Melbourne, el equipo se prepara para acercar la Fórmula 1 a los aficionados y a la comunidad

VML
Por Pedro Felipe Hernández

Audi Revolut F1 Team confirmó la segunda edición de su plataforma global Off-Track Experience, que tendrá como sede a Miami durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1.

Tras su debut en Melbourne, la escudería busca acercar la F1 a los aficionados con una propuesta que mezcla deporte, música, arte y cultura urbana.

Wynwood será el centro de la experiencia

El epicentro del evento será MAPS Backlot, ubicado en el barrio de Wynwood, una de las zonas artísticas más reconocidas de la ciudad.

El recinto abrirá de jueves a domingo y contará con:

  • Transmisiones en vivo de todas las sesiones del Gran Premio
  • Simuladores de carrera interactivos impulsados por Audi
  • Experiencia inmersiva en Apple Vision Pro
  • Instalaciones inspiradas en centro de mando de F1
  • Exhibición de mercancía oficial de adidas
  • Barbería temática con Gillette
  • Zona gastronómica con influencias latinas

Arte urbano y música en vivo

La fachada del recinto será intervenida por el artista local Hoxxoh, quien creará un mural especial que conectará el exterior con el interior del espacio.

Además, cada tarde habrá sesiones de DJ al atardecer, reforzando la identidad cultural de Miami durante la semana de carrera.

Rosetta Bakery también se suma

La activación también se extenderá a nueve locales de Rosetta Bakery, integrando la presencia del equipo en puntos cotidianos de la ciudad y acercando la marca a nuevos públicos.

Apariciones especiales en Miami

Entre los eventos destacados se incluyen:

  • Aparición pública del piloto Gabriel Bortoleto el 30 de abril
  • Presencia de Mattia Binotto el 1 de mayo
  • Proyecciones en vivo de todas las sesiones del Gran Premio del 1 al 3 de mayo

Audi busca conectar con nuevos aficionados

Stefano Battiston, director comercial del equipo, explicó que Miami representa la unión perfecta entre deporte, estilo de vida, música y entretenimiento, factores clave en la expansión global de la Fórmula 1.

Con esta iniciativa, Audi continúa fortaleciendo su identidad antes de su ingreso oficial a la máxima categoría.

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