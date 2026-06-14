Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo"; además, anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

Pero más tarde, Trump aclaró que el estrecho de Ormuz reabriría después de la firma del acuerdo de paz con Irán el viernes, en una aparente contradicción con su primera declaración de que el paso marítimo abriría de inmediato.

Negociaciones Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El mandatario estadounidense hizo el anuncio poco después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que Estados Unidos e Irán han alcanzado lo que ha denominado un Acuerdo de Paz que incluye un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló.

"Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", explicó Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador de Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", escribió Trump, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

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Según Trump, este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. "Muchos presidentes han intentado hacer la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, a un presidente que puede ayudarlos a lograr una paz real", escribió el mandatario en su red social.

Con la apertura del estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo, para fines de remoción de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo.

¿Cuándo la firma oficial?

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, apuntó Sharif, que aprovechó para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán "por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto".

"También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación", señaló Sharif, que se refiere así a Qatar "por su apoyo para lograr este acuerdo", a Arabia Saudí por su "liderazgo visionario" y a Turquía "por sus inmensas contribuciones".

"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", escribió en X el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Oriente Medio.

Régimen iraní confirma

El viceministro de asuntos exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró en la noche del domingo que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", enumeró el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas, en la televisión estatal.

"Las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final", dijo Kazem Gharibabadi a la televisión estatal. Añadió que "la desconfianza hacia Estados Unidos aún existe".

Irán se declaró "vencedor" en la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos, pese a la destrucción de su fuerza naval y aérea, la eliminación del principal cabecilla, el ayatolá Alí Jameneí, la cúpula militar y la crisis económica a la que se enfrenta ese régimen, el principal patrocinador del terrorismo.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", según Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal iraní.

Bloqueo

El funcionario añadió que el levantamiento del bloqueo naval constituye otro de los elementos del acuerdo alcanzado.

El viceministro anticipó la publicación del texto del memorando: "Pronto publicaremos el texto del acuerdo de entendimiento y el pueblo verá cuántos logros hemos obtenido y cuántos compromisos hemos asumido".

También precisó que "los compromisos en relación con los logros no son comparables", en referencia a los términos obtenidos por Teherán en la negociación.

El funcionario, además, dijo que "el poderío militar de hoy ha contribuido a avanzar en nuestros asuntos y a concretar el acuerdo".

Advirtió que "dondequiera que haya un incumplimiento de los compromisos por parte de la contraparte", realizarán la "acción específica correspondiente".

El acuerdo fue mediado por Pakistán con el respaldo de Catar, Arabia Saudí y Turquía. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, confirmó, el fin del conflicto en sus redes sociales. Al igual que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien tampoco ofreció más detalles del acuerdo.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán, que nombró como nuevo líder al hijo del ayatolá, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz. Este cierre ha provocado graves perturbaciones económicas, dado que por esa vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

Estados Unidos e Irán, que en abril pasado acordaron un alto el fuego, han negociado durante los últimos meses un pacto para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP / EFE