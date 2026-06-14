El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Hugo "El Pollo" Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.

ESPECIAL. -Hugo “el Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia militar del chavismo en Venezuela enjuiciado en EEUU , ha ofrecido cooperar en la causa penal que un juez de España instruye contra el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por cargos de tráfico de influencias, en una red para el blanqueo de fondos destinados al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Reportes indican que el Pollo Carvajal podría suministrar información a la fiscalía de EEUU, la cual vincularía al político socialista español con episodios de cobro de comisiones y financiamiento ilegales durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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No ha trascendido qué datos precisos podría aportar, pero informaciones indican que tendrían relación con el financiamiento irregular del partido Podemos por parte de la petrolera estatal PDVSA, un tema que ya reveló ante la Audiencia Nacional en 2021 cuando fue detenido en España, entre casos de “paraísos fiscales”.

Aunque se estima que la declaración del militar, recluido en el Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, sería otro intento por rebajar su condena por conspiración en narcotráfico y otros delitos en perjuicio de EEUU, se asegura que la información puede ser de “alto interés” en el proceso penal.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el caso de Plus Ultra, busca llegar al fondo de las operaciones de la estructura criminal, cuyo control se atribuye al expresidente, con ramificaciones en Venezuela y en países de América Latina. Y para ello contaría con la colaboración del gobierno de EEUU, y así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense el 20 de mayo pasado.

“Si bien no podemos comentar sobre los detalles específicos de la investigación criminal en este momento, el DHS sigue comprometido a trabajar con sus socios internacionales para combatir el crimen global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho”, señaló un portavoz del Departamento en un comunicado que alude a la justicia española.

“El Pollo” Carvajal dispuesto

El juez Calama, que amplió la investigación sobre el origen del dinero empleado para la línea aérea española, encontró que en el caso están implicados venezolanos vinculados al chavismo, según datos aportados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional.

Una de las personas mencionadas es Ramón Gordils, considerado en la investigación como “conector clave” de Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra e integrante de la organización de tráfico de influencias atribuida a Rodríguez Zapatero.

En un chat intervenido por la Policía Nacional en el móvil de Reyes y con fecha marzo de 2020, Gordils, identificado como de izquierdas y cercano a Maduro, se ofreció a contactar a Rodríguez Zapatero ante la solicitud de Reyes Rojas de conseguir ayuda para rescatar la línea aérea española que se limitaba a hacer viajes a Venezuela y a Cuba, como destinos preferentes.

Gordils, cuya esposa fue Cónsul de Primera en el Consulado de Venezuela en España en 2011, es hombre conocido por el Pollo Carvajal, de quien declaró en septiembre de 2021 y ahora estaría dispuesto de nuevo a testificar.

Pagos a Podemos de España

Al comparecer ese año ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, el exjefe de Inteligencia del chavismo suministró información puntual que comprometía al chavismo, poco antes de ser extraditado por la justicia española a EEUU.

Afirmó que el régimen venezolano inyectaba fondos al partido de izquierda español Podemos a través de la valija diplomática que salían en efectivo de la embajada de Cuba en Caracas a la cancillería venezolana, y una vez que llegaban a Madrid, Gordils “los recogía para distribuirlos entre los camaradas de Podemos”, según investigación del medio Armando Info, basada en la declaración de Carvajal.

El exfuncionario venezolano detalló en su declaración que se pagaron 200.000 euros al fundador del partido fundado por Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, y que también se erogaron 5,7 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), precursora de esa organización política de extrema izquierda, durante el gobierno de Chávez en 2008.

Según explicó, el propósito era “propiciar un cambio político más afín al gobierno bolivariano”.

Podemos fue investigado por un juez de la Audiencia Nacional en 2016 por recibir supuestamente fondos del narcotráfico, según reportes del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITGO) de España, pero su directiva calificó la investigación como un "montaje policial" destinado a "perjudicar" y desprestigiar al partido, según los reportes.

El caso judicial fue archivado ese año.

Carvajal también hizo referencia ante el juez de otros pagos desde paraísos fiscales del Caribe y aseguró que las erogaciones le constaban, pero no presentó soportes, se informó.

Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias de Podemos 2014 web _ AFP

Hombre de Rodríguez Zapatero

Más tarde, según medios, el Pollo Carvajal presentó documentación en la cual Gordils aparecía involucrado como viceministro de Cooperación Económica y también presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela.

Sin embargo, en junio de 2022, el juez de la Audiencia Nacional archivó la investigación sobre la financiación de Podemos, a solicitud de la fiscalía que había considerado “verosímil” toda la información.

El caso que había sido cerrado en 2016 y reabierto luego en 2021, cuando Carvajal declaró, pudiera ser retomado.

Según medios, Gordils ocupó altos cargos durante los mandatos de Chávez y Maduro entre 2007 y 2022 y tenía, en consecuencia, contactos directos con Rodríguez Zapatero.

Desde 2014 registró 36 viajes a Madrid como viceministro de Cooperación Económica de Relaciones Exteriores de Maduro.

Y en otros, en años posteriores, mantuvo frecuentes reuniones con diplomáticos de Cuba, Palestina, China, Nicaragua, El Salvador y Jamaica, según un medio español.

En 2022, un año después de que se puso al descubierto el caso Plus Ultra, Maduro lo nombró embajador de Venezuela en Noruega hasta que la sede diplomática cerró en octubre de 2025, en evidente rechazo a la entrega del Nobel de la Paz a la líder María Corina Machado.

Sin embargo, Maduro, procesado en la actualidad por la justicia de EEUU, justificó la clausura de la sede diplomática con una supuesta reestructuración de su servicio exterior.

¿Qué viene ahora?

Con la revelación de que el viceministro de Maduro habría actuado como un gestor de la conexión Zapatero-Plus Ultra, la investigación del juez Calama toma una nueva dimensión y la cooperación judicial de Carvajal sería crucial.

Se espera que en el transcurso de estas semanas surjan nuevas informaciones del sumario que el magistrado declaró abierto.

Rodríguez Zapatero fue citado por el magistrado para los días 17 y 18 junio próximos para que declare sobre la investigación que le implica en el manejo de la organización criminal a través de su operador Jesús Martínez, ya detenido.

Se informó que prepara su defensa contra la imputación hecha por el tribunal, con una estrategia que procura desvirtuar la cooperación del gobierno de EEUU.

FUENTE: Con información de elespañol,com, TheObjetive.com, ArmandoInfo