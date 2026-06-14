domingo 14  de  junio 2026
Conflicto bélico

Putin informa a Trump estar dispuesto a reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Esta es la segunda conversación telefónica entre Trump y Putin en lo que va de año, después de la mantenida el 29 de abril a iniciativa de Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica el 18 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ — El presidente ruso, Vladimir Putin, informó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está dispuesto a recibir al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Moscú para abordar el conflicto bélico abierto hace ya más de cuatro años.

"Si Volodimir Zelenski empieza a abrirse otra vez para una reunión con el presidente ruso, entonces debería ir a Moscú porque es él quien pide el encuentro", afirmó Putin durante la conversación mantenida con Trump, informó el asesor de Putin, Yuri Ushakov, que recoge la prensa rusa.

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Putin llamó a Trump para felicitarle por su 80.º cumpleaños, informó el Kremlin, que destaca que el mandatario estadounidense se mostró conmovido y emocionado porque, dijo, era el primer líder extranjero que le llamaba.

"La conversación ha sido amistosa y franca. Ha durado sobre una hora. Por si quiere saber la duración exacta, fueron 55 minutos", relató Ushakov. Putin también trasladó sus mejores deseos a la primera dama, Melania Trump, y destacó su labor para reunir a menores rusos y ucranianos con sus familias.

Gestión para poner fin a la guerra

Ushakov relató que Trump y Putin abordaron también las relaciones bilaterales y la situación internacional. En concreto, Trump se comprometió a ejercer su influencia en los aliados europeos de Estados Unidos en pro del fin de las hostilidades en Ucrania.

"Trump subrayó otra vez la necesidad de poner fin a las acciones militares. Ha expresado su disposición a influir en sus socios europeos y en Kiev ya incluso desde la próxima cumbre del G7" prevista para esta semana en Évian, Francia.

Trump manifestó, además, su preocupación por los últimos ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia que estarían dificultando un acuerdo. En ese punto, Putin destacó que "si no hay ataques del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles en Rusia, la situación de Ucrania en el campo de batalla cambiará drásticamente".

El Kremlin informó también de la inminente llegada del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y del yerno de Trump, Jared Kushner, a Rusia.

Esta es la segunda conversación telefónica entre Trump y Putin en lo que va de año, después de la mantenida el 29 de abril a iniciativa de Moscú. Entonces la conversación duró aproximadamente una hora y media en la que Putin planteó a Trump una tregua por el Día de la Victoria en el que se celebra en Rusia la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: Con información de Europa Press

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