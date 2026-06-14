Voto del sur de Florida y el rumbo de la Cámara federal en noviembre

MIAMI. - Los comicios de medio término en el sur de la Florida se decidirán en las trincheras de tres distritos congresuales del condado Miami-Dade, donde el control de la Cámara de Representantes federal depende de que el Partido Republicano retenga sus escaños frente a una ofensiva demócrata que percibe “vulnerabilidad” en la zona urbana.

Las primarias se celebrarán el 18 de agosto y la elección general el 3 de noviembre, en un ciclo que la tradición histórica favorece a la oposición y que ambos bandos disputan a partir del costo de vida, una reforma fiscal sometida a referendo y un desplazamiento del voto hispano que reconfigura las lealtades partidistas.

La contienda se libra sobre un mapa rediseñado a mitad de período que blinda a las mayorías conservadoras, pero cuyo efecto podría diluirse si el malestar económico y migratorio se traduce en las urnas.

Inclinación política

Analistas de ambos partidos parten de una misma premisa: los comicios intermedios suelen castigar al partido en el poder. Jesse Manzano, consultor republicano, lo planteó como una regla de la política estadounidense que su bancada debe contrarrestar con organización y mensaje.

“Las elecciones de medio término suelen favorecer al partido de la oposición. Por lo general, no benefician a la agrupación política que se encuentra en el poder; esa es una regla histórica en la política de los Estados Unidos”, dijo Manzano.

Su colega Millie Herrera, analista demócrata, también consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS, comparte el diagnóstico y lo lee como una oportunidad.

La dirigente, miembro del Comité Nacional Demócrata, sostuvo que el electorado, incluidos votantes republicanos e independientes, percibe un rumbo que genera disconformidad con la administración federal.

“En este ciclo, los demócratas contamos con un plan muy sólido para recuperar la Cámara de Representantes y, potencialmente, el Senado. El país avanza por un rumbo que genera disconformidad no solo entre los demócratas, sino también entre votantes republicanos e independientes”, sostuvo Herrera.

El premio más codiciado

La atención converge en el distrito 27, que representa la congresista republicana María Elvira Salazar y que abarca los enclaves urbanos y costeros de Miami, Coral Gables, Key Biscayne, South Miami y Cutler Bay.

El Índice Partidista Cook ubica esa demarcación en R+6, una inclinación moderada que la convierte en la más competitiva del sur de la Florida y en un objetivo prioritario para el Comité de Campaña del Congreso Demócrata.

Los escaños de los republicanos Mario Díaz-Balart, en el distrito 26, y Carlos Giménez, en el distrito 28, se consideran “seguros” en esta fase del ciclo.

Manzano reconoció que el distrito 27 es la zona más compleja para su bancada por la densidad de su centro urbano, aunque destacó la trayectoria de Salazar para retener el escaño en años adversos.

El consultor identificó tres variables que, a su juicio, decidirán la elección. “El distrito de María Elvira [Salazar] siempre ha sido el más disputado de la región. Su distrito se define como un territorio moderado o morado, sin una inclinación partidista absoluta”, reconoció.

La primera variable es la economía. El elevado costo de vida, la inflación y los precios de los combustibles podrían afectar la intención de voto hacia los representantes en ejercicio, aunque Manzano admitió que los legisladores federales “dependen de decisiones ajenas”, como una eventual rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.

La segunda es la reforma al impuesto a la propiedad que se someterá a votación en noviembre, una iniciativa de gran interés en el sur de la Florida por las altas cargas impositivas. La tercera es la política exterior hacia Cuba y Venezuela, un factor que, según el analista, podría reforzar la postura de seguridad nacional de su bancada si avanzan procesos judiciales clave durante el otoño.

Herrera coincidió en que la posición que ocupa Salazar es vulnerable. La analista aseveró que los demócratas presentan una candidatura sólida para disputar el escaño. En el campo primario figuran el periodista Eliott Rodríguez, el exfiscal de homicidios Robin Peguero y el exalcalde Mike Davey, entre otros aspirantes.

EEUU-SALAZAR-CONGRESISTA-AFP La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar. AFP

Incógnita decisiva

El factor que puede alterar todos los cálculos es la transformación del comportamiento del votante latino.

Una encuesta de marzo del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida, que dirige el politólogo Eduardo Gamarra, reveló que más del 66 % de los latinos desaprueba a nivel nacional la gestión de Donald Trump, con una caída de 36 puntos en su aprobación y una ventaja demócrata de casi 30 puntos en la papeleta genérica del Congreso.

Gamarra calificó el fenómeno como una recalibración significativa impulsada por el costo de vida y por las tácticas migratorias, en un sondeo presentado a mediados de abril con más de mil votantes consultados.

El propio Gamarra advirtió, sin embargo, que Florida es una excepción dentro de esa tendencia, sostenida por el voto cubanoamericano. El 53 % de los cubanos del estado mantiene su respaldo a Trump, el grupo de mayor apoyo en todo el país, y más del 70 % avala su campaña de deportaciones, pese a la creciente frustración en puntos clave de Miami por el aumento de las expulsiones.

Esa intensidad mantiene la aprobación hispana en Florida mucho más cerca del empate que en el resto del país, un matiz que complica las proyecciones en los distritos del sur del estado.

La advertencia se materializó en marzo, cuando la demócrata Emily Gregory ganó por primera vez una elección especial para el distrito 87 de la Cámara estatal, en Palm Beach, una demarcación que Trump había dominado por unos 20 puntos en 2024.

Lealtad y equilibrio

La propia Salazar encarna el equilibrio que su distrito exige. Aliada del presidente Donald Trump, la congresista cubanoamericana es una de las voces más firmes del bloque republicano en política exterior y respalda sin reservas la estrategia de máxima presión contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En una entrevista difundida por su propia oficina, la legisladora exaltó el papel de Trump en el hemisferio. "El presidente Trump es la única persona que puede levantar el teléfono y hacer temblar a los dictadores más despiadados de nuestro hemisferio", afirmó la legisladora.

En materia migratoria, sin embargo, la representante ha marcado distancia de las tácticas más duras de la administración, consciente de la sensibilidad del tema en su distrito.

Periodista de profesión antes de llegar al Congreso, impulsa desde hace años la Ley Dignidad, una reforma bipartidista que propone frenar la inmigración ilegal y, a la vez, ofrecer una salida a los indocumentados que ya residen en el país.

En un comunicado oficial, reclamó al Congreso una respuesta ante el impacto de las deportaciones sobre la fuerza laboral.

"Trabajadores que llevan años en este país, que han construido aquí sus vidas, están siendo deportados. Nuestros sitios de construcción, hoteles y campos agrícolas ya están sintiendo el impacto. Ya es hora de que el Congreso actúe y ofrezca una solución real", remarcó Salazar.

Redistribución de distritos

La contienda se librará sobre un mapa congresual rediseñado a mitad de período. El gobernador Ron DeSantis firmó como ley el plan de redistribución el 4 de mayo, tras una sesión especial convocada en enero, y la Corte Suprema de Florida lo dejó en pie para los comicios al declinar intervenir en una decisión dividida de cuatro votos contra uno.

El trazado otorga a los republicanos una ventaja proyectada de hasta 20 a 8 escaños en la delegación estatal, en un estado donde el partido apenas conserva una leve ventaja en el registro de votantes, y enfrenta una demanda de grupos de defensa del voto que lo consideran una manipulación partidista contraria a las Enmiendas de Distritos Justos de 2010.

Manzano defendió el rediseño como una “facultad legítima” de las legislaturas estatales y recordó que jurisdicciones de mayoría demócrata han recurrido a prácticas similares.

El consultor precisó que las tres circunscripciones con fuerte presencia cubanoamericana no sufrieron alteraciones drásticas y que el mapa equilibra un terreno nacional que se perfilaba adverso para su bancada.

“Antes de iniciarse el proceso de redistribución en varios estados, incluida la Florida, el panorama parecía inclinarse hacia los demócratas. Con la implementación de los nuevos mapas, la situación se equilibra”, auguró.

Herrera, en cambio, interpretó la redistribución como la expresión de una supermayoría sin contrapesos. La dirigente recordó que el Partido Republicano ha controlado la gobernación y ambas cámaras estatales por más de 22 años, y sostuvo que ese dominio permite aprobar leyes de manera unilateral.

La analista también admitió que su propio partido cometió errores estratégicos en el estado, una autocrítica que la motivó a buscar la representación de Florida ante la dirigencia nacional para reorganizar la estructura de base.

“Es indudable que la estrategia aplicada por el Partido Demócrata de Florida durante los últimos años no ha sido la adecuada. Esa preocupación me motivó a postularme y resultar electa como miembro de la estructura del Partido Demócrata Nacional”, señaló.

Con el mapa congelado y las candidaturas definidas, el sur de la Florida se perfila como una arena de doble naturaleza: una estructura legal favorable a las mayorías conservadoras y, a la vez, un territorio donde el descontento económico y migratorio reconfigura el voto a ras de suelo.

El primer veredicto llegará el 18 de agosto, en las primarias; el definitivo, el 3 de noviembre.