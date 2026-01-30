Anestesia en revisión: casos fatales en pacientes venezolanos encienden alarma internacional

REDACCIÓN. La Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) y la Sociedad de Anestesia Pediátrica (SPA) emitieron una advertencia conjunta tras la identificación de casos graves e inesperados de daño neurológico y fallecimiento en pacientes adultos y pediátricos sanos de ascendencia venezolana sometidos a anestesia general rutinaria.

Las organizaciones informaron que, desde los primeros reportes en Sudamérica, se han documentado casos adicionales en Europa y Estados Unidos , lo que ha elevado la preocupación internacional.

AVANCES La EMA avala el primer tratamiento con inmunoterapia para el cáncer anal avanzado

TECNOLOGÍA Tras Australia, más países trabajan para prohibir las redes sociales a los menores de edad

Hallazgos preliminares

Los reportes describen pacientes que, tras procedimientos anestésicos habituales, desarrollaron infartos en los ganglios basales, deterioro neurológico severo y, en algunos casos, muerte. Aunque la información clínica disponible es limitada, los expertos coinciden en que la gravedad de los casos amerita una comunicación temprana a la comunidad médica.

Un subgrupo de pacientes evaluados presentó mutaciones mitocondriales, destacando una alteración puntual del gen ND4 (mtND4 m.11232T>C), parte del complejo I de la cadena respiratoria mitocondrial. Esta vía es conocida por su sensibilidad a anestésicos volátiles como el sevoflurano, utilizado en la mayoría de los casos reportados.

Posible vínculo genético

La mutación ND4 se transmite exclusivamente por vía materna. Los pacientes afectados no mostraban síntomas previos de disfunción mitocondrial y solo manifestaron complicaciones tras la exposición a anestesia general.

La inhibición del complejo I por anestésicos volátiles podría reducir la producción de ATP y desencadenar efectos severos en el sistema nervioso central. Aunque algunos pacientes recibieron propofol sin incidentes, aún no se conocen los riesgos relativos entre ambos tipos de anestésicos.

Recomendaciones iniciales para anestesiólogos

Dada la incertidumbre científica actual, la ASA y la SPA recomiendan:

Indagar sobre ascendencia materna venezolana en pacientes que requieran anestesia general.

Considerar que un historial familiar negativo no descarta riesgo .

Evaluar la posibilidad de evitar anestésicos volátiles , especialmente sevoflurano, hasta contar con más evidencia.

Valorar el uso de anestesia local cuando sea clínicamente apropiado.

Considerar monitorización avanzada, como EEG procesado , para detectar cambios rápidos en la actividad cerebral.

Supervisar la recuperación neurocognitiva tras la anestesia y, si es necesario, prolongar la observación posoperatoria.

Pruebas genéticas

La secuenciación del ADN mitocondrial puede confirmar la presencia de la mutación ND4. Las sociedades científicas recomiendan:

Informar a los laboratorios sobre la mutación específica mtND4 m.11232T>C , históricamente interpretada como variante normal.

Obtener consentimiento informado antes de cualquier estudio genético.

Consultar con especialistas en genética para el manejo de pacientes y familias en riesgo.

Llamado a la notificación de casos

Los anestesiólogos que identifiquen complicaciones similares deben reportarlas a:

Su organización local de seguridad del paciente.

El Sistema de Notificación de Incidentes de Anestesia (AIRS) del Instituto de Calidad de la Anestesia (AQI).

Los reportes son confidenciales y permiten consolidar información en un registro central protegido.

Actualizaciones en curso

La ASA y la SPA continúan recopilando datos y publicarán nuevas recomendaciones conforme avance la investigación. Los profesionales pueden dirigir consultas al Departamento de Calidad y Asuntos Regulatorios de la ASA: [email protected].

ASA_SPA_Communication_012726

Enlaces de interés: