Mantenga el abrigo a mano, más frío en Miami

Los lagartos, las lagartijas y otros reptiles son muy sensibles al frío. Unos caen en largo letargo hasta que se recuperen, otros mueren.

MIAMI.- Tal como el informe meteorológico pronosticó, frías temperaturas invaden el sur de Florida estos días. Miami amaneció el domingo 1 de febrero con 36 grados Fahrenheit, a solo dos grados Celsius del punto de congelación, con una sensación térmica de 20F, unos seis grados Celsius bajo cero, debido al viento.

Para el lunes la situación será muy similar, tal vez incluso un par de grados más frío .

Una masa polar envía una fuerte corriente de aire ártico por Estados Unidos, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas en muchas ciudades. Sin embargo, la posibilidad de nieve o agua nieve en Florida es mínima dada la poca posibilidad de precipitaciones.

De cualquier manera, la temperatura máxima en Miami y áreas circundantes apenas subirán a 54 y 58 grados Fahrenheit (12 y 14 grados Celsius) el domingo y el lunes con sensación de frío mayor con el paso de viento.

El martes 3 la temperatura mínima, al amanecer, está prevista ronde los 40 grados F, o sea 4 grados Celsius, mientras el miércoles 4 sería 54 grados F, unos 12 Celsius, y el jueves 5 48 grados F, que equivale a 8.8 grados Celsius.

Por ello, quienes no se sientan cómodos con estas temperaturas, se recomienda usar una buena chaqueta y quizás una bufanda, pero no olviden a sus mascotas en el patio trasero.

En otras palabras, quienes tengan abrigos, bufandas o pieles ésta es la gran oportunidad para sacarlas a la calle.

Si tiene plantas tropicales en macetas, como las begonias, debe llevarlas al interior.

En Miami, donde el índice de humedad suele ser alto, la sensación térmica podría hacerle sentir más frío.

Recuerde, si sale de casa antes de las 10 am, lleve consigo un abrigo o bue suéter.

Algo más al norte, las zonas de Orlando, Tampa y Tallahassee, las temperaturas serán más frías.

Como quizá sepa, Miami tiene un clima subtropical influenciado por el paso de vientos entre el norte y el Caribe. Aunque cuenta con veranos calurosos y húmedos e inviernos semi cálidos, la ausencia de montañas permite que los frentes fríos traigan ocasionalmente clima fresco entre noviembre y marzo.

Según el informe histórico, la temperatura más baja registrada en Miami data del 22 de enero de 1985, cuando el termómetro marcó 29° F (-1.6°C).

La última vez que Miami despertó por debajo del punto de congelación fue el 10 de enero de 2010, cuando tuvimos 30F (-1.1C).

El 19 de enero de 1977 nevó en Miami, apenas un centímetro, y esa es la única nevada que recoge la historia de la ciudad floridana.