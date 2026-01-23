viernes 23  de  enero 2026
Un compuesto precedente del mar Caribe podría mejorar el tratamiento contra el cáncer

Se trata de una investigación internacional liderada por el Instituto madrileño IMDEA Nutrición, publicada en 'Nature Aging'

Imagen representativa de células con StnIG.

Europa Press/IMDEA NUTRICIÓN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un equipo científico descubrió un compuesto natural derivado de la anémona del mar Caribe ('Stichodactyla helianthus') que ataca de forma selectiva las células cancerosas, lo que abre un prometedor enfoque para mejorar el tratamiento contra el cáncer y reducir el riesgo de recaída.

Se trata de una investigación internacional liderada por el Instituto madrileño IMDEA Nutrición, publicada en 'Nature Aging'. Los resultados podrían transformar también la forma de abordar otras enfermedades relacionadas con la edad.

Aunque la quimioterapia es eficaz para destruir muchas células cancerosas, también puede provocar que algunas entren en un estado conocido como senescencia. Estas células dejan de crecer, pero permanecen vivas y, con el tiempo, pueden producir inflamación e incluso contribuir a la reaparición del cáncer.

Para abordar este reto, la investigación que encabeza Maria Ikonomopoulou, responsable del Grupo de Venómica Traslacional en IMDEA Nutrición, ha revelado que la esticolisina I (StnI), una pequeña proteína con 176 residuos y presente en la anémona que cubre fondos marinos, tiene propiedades senolíticas y una toxicidad selectiva que actúa sobre la composición lipídica.

Además, se desarrolló una versión mejorada del compuesto denominada StnIG, un agente senolítico único cuyos resultados han sido sorprendentes, ya que es capaz de eliminar las células senescentes dañinas con gran precisión, sin dañar el tejido sano. Estos avances pueden inspirar la próxima generación de tratamientos terapéuticos para hacerlos más eficaces y reducir las posibilidades de que el cáncer reaparezca, lo que conlleva mejores resultados y menos efectos secundarios para los pacientes.

"Los péptidos venenosos pueden ser extremadamente potentes y estables, presentan diferentes propiedades con características similares a los fármacos", indicó Ikonomopoulou.

También se refiere al nuevo término que han acuñado, las senotoxinas, "una clase distinta de senolíticos inspirada en los venenos animales que ofrecen una nueva diana molecular, por ejemplo, el potasio sérico podría ser un potencial biomarcador. Lo importante es que estamos abriendo la puerta al diseño de fármacos más inteligentes", apunta.

Más allá del cáncer, la investigadora de IMDEA Nutrición señala que "su capacidad para eliminar las células senescentes dañinas podría beneficiar a enfermedades relacionadas con la edad, como la fibrosis o el deterioro renal, e incluso arrojar luz sobre algunos síndromes de envejecimiento prematuro al aliviar la inflamación crónica".

Para comprender si las senotoxinas pueden servir de apoyo a tratamientos médicos reales, las han probado en dos modelos animales: el pez cebra y el ratón.

El compuesto StnlG es tan estable que puede administrarse eficazmente mediante inyección intraperitoneal y, cuando se combina con la quimioterapia, mejora significativamente la remisión tumoral en estos modelos experimentales. Estos resultados sugieren que pueden lograr lo que muchos senolíticos no han conseguido: una eliminación eficaz de la senescencia sin toxicidad peligrosa.

El equipo lo completan como coautores Javier Moral-Sanz e Isabel Fernández-Carrasco, también desde IMDEA Nutrición, junto a otros investigadores de otros centros de España y Europa, así como de Estados Unidos, Israel o Australia.

FUENTE: EUROPA PRESS

