domingo 30  de  agosto 2026
INVESTIGACIÓN

El infarto de los 50 años puede comenzar a gestarse en silencio a los 20 años de edad

Más de la mitad de adultos jóvenes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular presenta aterosclerosis silente, responsable de los ictus, según estudio

El infarto, evento de enfermedad cardiovascular, es la principal causa de muerte en EEUU y en el mundo.

El infarto, evento de enfermedad cardiovascular, es la principal causa de muerte en EEUU y en el mundo.

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Por Elena Moreno

MADRID.- El infarto es un evento cardiovascular que aparece con mayor frecuencia en adultos a partir de los 50 años de edad, pero una investigación internacional mostró que la enfermedad comienza a gestarse en silencio en jóvenes sanos pero con problemas de aterosclerosis que hacen peligrar su salud.

Y esta aterosclerosis comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas.

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El estudio fue presentado por científicos de España y Dinamarca, autores con aquilatados equipos, en una sesión del 'Hot Line' del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC 2026) en la ciudad española de Sevilla, y publicado en The New England Journal of Medicine, se informó.

Aterosclerosis, detonante de infarto

Los especialistas Borja Ibáñez, director científico del centro cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y jefe de grupo en el CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), Henning Bundgaard, profesor de Cardiología en el Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca) resaltaron la importancia de la investigación.

La aterosclerosis es la principal causa de enfermedad cardiovascular y es responsable de la mayoría de los infartos de miocardio y los ictus, por la cual mueren cerca de 20 millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, la enfermedad puede permanecer silenciosa durante décadas mientras las placas de ateroma se desarrollan progresivamente en las arterias.

Evaluar la enfermedad

La investigación realizada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Rigshospitalet de Copenhague (Dinamarca), escogió como muestra a personas españolas y danesas de entre 18 y 70 años de edad.

Estas fueron sometidas a un TAC del corazón y a ecografías en 3-D en las piernas y cuello para poder explorar las arterias coronarias, de femorales y carótidas, cuyos resultados se anexaron a los de otros análisis de riesgo.

Los resultados indicaron que de los más de 16,000 participantes incluidos en el estudio, 57,1% presentó placas de aterosclerosis, a pesar de no haber presentado ni desarrollado síntomas ni tampoco haber sido diagnosticados previamente de enfermedad cardiovascular.

Resultados de la investigación

Se detalló que uno de cada 13 jóvenes de entre 18 años y 29 años de edad ya poseía placas de aterosclerosis en sus arterias antes de llegar a la edad de los 30 años.

Indicó además que cuando la muestra se amplió hasta los 70 años de edad, las placas aparecieron en el 57,1% de la población estudiada, aun cuando no presentaba síntomas de alguna dolencia cardiovascular.

Los científicos confirmaron no solo la presencia de placa en alguna arteria del cuerpo incluso en edad temprana, sino también que la proporción aumentó en forma progresiva con la edad. Apareció en 9 de cada 10 personas en el grupo entre los 60 y los 70 años de edad.

Prevención desde temprano

Un dato importante, según el reporte especializado, es que la mayoría de las personas a las que les fue detectada aterosclerosis o placas en las coronarias también las tenían en el cuello y en las piernas.

Esto podría incidir positivamente en los programas de detección precoz para prevenir el infarto a futuro.

“No haría falta un TAC, bastaría con hacer una ecografía cada cinco años de las carótidas y las femorales para saber si una persona está en riesgo de tener un ictus o un infarto. Esta prueba es sencilla y económica y la podría hacer cualquier profesional sanitario sin estar especializado”, según destacaron los científicos.

FUENTE: Con información de InfoSalud-Europa Press; abc.es

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