Estudio vincula el calor extremo con 33 problemas de salud que requieren atención médica urgente

MIAMI.- Un nuevo estudio de la Universidad Northwestern (EEUU) sugiere que el calor extremo está relacionado con una amplia variedad de problemas de salud que pueden requerir atención médica urgente, entre ellos 33 afecciones que incluyen problemas cutáneos, esclerosis múltiple e incluso lesiones derivadas de accidentes de tráfico.

Los hallazgos podrían ayudar a los servicios de urgencias y a los sistemas de atención médica a prepararse mejor para las olas de calor cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

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Según los autores, es difícil rastrear las enfermedades relacionadas con el calor, ya que los registros médicos suelen indicar la afección tratada sin mencionar que el calor pudo haber contribuido.

Este estudio, publicado en 'Science Advances', empleó un enfoque innovador, inspirado en métodos utilizados en la investigación genómica, para examinar 1.803 diagnósticos registrados en casi un millón de visitas a urgencias y centros de atención de emergencia en Chicago entre mayo y septiembre de 2011 y 2023. Se identificaron 33 diagnósticos asociados con la exposición a calor extremo, muchos de los cuales resultaron sorprendentes o poco estudiados.

"Es una obligación de salud pública proteger a las personas y comunidades más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático", ha afirmado la autora principal, Hyojung Jang, candidata a doctora en bioestadística en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"Si solo registramos las enfermedades relacionadas con el calor más conocidas, subestimaremos la verdadera carga de morbilidad asociada al calor, lo que podría provocar que se pase por alto a las personas y comunidades vulnerables", ha añadido.

Fotografía difundida por la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) en sus redes sociales donde se anuncia la máxima temperatura de calor alcanzada en la historia de la ciudad. EFE

Desde erupciones cutáneas

Algunos de los diagnósticos relacionados con el calor incluyeron erupciones cutáneas e hinchazón, insuficiencia renal aguda, esclerosis múltiple, trastornos mentales y del comportamiento, picaduras de insectos, accidentes de tráfico, agresiones y lesiones relacionadas con armas de fuego.

"Investigaciones previas han demostrado que cuando las personas se exponen a calor extremo, suelen actuar de forma más agresiva, por lo que esto podría estar influyendo en este caso", ha resaltado el coautor Daniel Horton, profesor asociado de ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern.

"Cuando hace calor, el cuerpo y la mente se estresan, lo que puede resultar una distracción o un factor agravante, y podría provocar más accidentes", ha destacado.

Pioneros

El estudio es el primero que emplea un enfoque basado en datos que toma prestados métodos de los estudios de asociación del genoma completo para obtener una visión más amplia de los diagnósticos relacionados con la exposición al calor extremo.

Los estudios anteriores que analizaban la relación entre el calor y la salud solían partir de una lista predeterminada de diagnósticos de interés, como el agotamiento por calor, el golpe de calor o las enfermedades cardíacas. Aunque este enfoque es válido, limita el análisis de las enfermedades relacionadas con el calor a aquellas que, en general, ya se conocen.

"Mediante el uso de métodos innovadores que permiten vincular los datos clínicos de nuestra red de datos CAPriCORN, que abarca toda la ciudad de Chicago, con datos climáticos según el lugar y el momento, podemos comprender mejor cómo el calor extremo puede afectar a la salud de las personas en situación de riesgo", ha señalado el autor principal del estudio, el doctor Abel Kho, director del Instituto de Inteligencia Artificial en Medicina de Feinberg y codirector de la Red Northwestern de Inteligencia Colaborativa.

Entre los 372.140 adultos que acudieron a urgencias o a centros de atención urgente, las mujeres representaron el 57,9 por ciento de los pacientes, y la edad media fue de 52 años. Los adultos de entre 25 y 44 años constituyeron el grupo de edad más numeroso, los pacientes negros o afroamericanos conformaron la mayoría por raza/etnia, y los residentes del West Side de Chicago aportaron la mayor proporción de visitas a urgencias o centros de atención urgente.

FUENTE: Con información de Europa Press