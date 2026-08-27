jueves 27  de  agosto 2026
SALUD

Estudio vincula el calor extremo con 33 problemas de salud que requieren atención médica urgente

Los hallazgos podrían ayudar a los servicios de urgencias y a los sistemas de atención médica a prepararse mejor para las olas de calor

Alerta por calor en el sur de Florida.&nbsp;

Alerta por calor en el sur de Florida. 

IA D. CASTROPÉ
Por Julián Varela

MIAMI.- Un nuevo estudio de la Universidad Northwestern (EEUU) sugiere que el calor extremo está relacionado con una amplia variedad de problemas de salud que pueden requerir atención médica urgente, entre ellos 33 afecciones que incluyen problemas cutáneos, esclerosis múltiple e incluso lesiones derivadas de accidentes de tráfico.

Los hallazgos podrían ayudar a los servicios de urgencias y a los sistemas de atención médica a prepararse mejor para las olas de calor cada vez más frecuentes debido al cambio climático.

Lee además
Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
Altas temperaturas

Más de 85 millones de personas en alerta por una nueva ola de calor; Florida entre los estados afectados
Imagen fotorrealista de una día soleado y caluroso en Miami
ALTAS TEMPERATURAS

Calor intenso pone bajo aviso a todo el sur de Florida, qué recomiendan las autoridades

Según los autores, es difícil rastrear las enfermedades relacionadas con el calor, ya que los registros médicos suelen indicar la afección tratada sin mencionar que el calor pudo haber contribuido.

Este estudio, publicado en 'Science Advances', empleó un enfoque innovador, inspirado en métodos utilizados en la investigación genómica, para examinar 1.803 diagnósticos registrados en casi un millón de visitas a urgencias y centros de atención de emergencia en Chicago entre mayo y septiembre de 2011 y 2023. Se identificaron 33 diagnósticos asociados con la exposición a calor extremo, muchos de los cuales resultaron sorprendentes o poco estudiados.

"Es una obligación de salud pública proteger a las personas y comunidades más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático", ha afirmado la autora principal, Hyojung Jang, candidata a doctora en bioestadística en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

"Si solo registramos las enfermedades relacionadas con el calor más conocidas, subestimaremos la verdadera carga de morbilidad asociada al calor, lo que podría provocar que se pase por alto a las personas y comunidades vulnerables", ha añadido.

Fotografía difundida por la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) en sus redes sociales donde se anuncia la máxima temperatura de calor alcanzada en la historia de la ciudad.

Fotografía difundida por la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) en sus redes sociales donde se anuncia la máxima temperatura de calor alcanzada en la historia de la ciudad.

Desde erupciones cutáneas

Algunos de los diagnósticos relacionados con el calor incluyeron erupciones cutáneas e hinchazón, insuficiencia renal aguda, esclerosis múltiple, trastornos mentales y del comportamiento, picaduras de insectos, accidentes de tráfico, agresiones y lesiones relacionadas con armas de fuego.

"Investigaciones previas han demostrado que cuando las personas se exponen a calor extremo, suelen actuar de forma más agresiva, por lo que esto podría estar influyendo en este caso", ha resaltado el coautor Daniel Horton, profesor asociado de ciencias de la Tierra, ambientales y planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias Weinberg de Northwestern.

"Cuando hace calor, el cuerpo y la mente se estresan, lo que puede resultar una distracción o un factor agravante, y podría provocar más accidentes", ha destacado.

Pioneros

El estudio es el primero que emplea un enfoque basado en datos que toma prestados métodos de los estudios de asociación del genoma completo para obtener una visión más amplia de los diagnósticos relacionados con la exposición al calor extremo.

Los estudios anteriores que analizaban la relación entre el calor y la salud solían partir de una lista predeterminada de diagnósticos de interés, como el agotamiento por calor, el golpe de calor o las enfermedades cardíacas. Aunque este enfoque es válido, limita el análisis de las enfermedades relacionadas con el calor a aquellas que, en general, ya se conocen.

"Mediante el uso de métodos innovadores que permiten vincular los datos clínicos de nuestra red de datos CAPriCORN, que abarca toda la ciudad de Chicago, con datos climáticos según el lugar y el momento, podemos comprender mejor cómo el calor extremo puede afectar a la salud de las personas en situación de riesgo", ha señalado el autor principal del estudio, el doctor Abel Kho, director del Instituto de Inteligencia Artificial en Medicina de Feinberg y codirector de la Red Northwestern de Inteligencia Colaborativa.

Entre los 372.140 adultos que acudieron a urgencias o a centros de atención urgente, las mujeres representaron el 57,9 por ciento de los pacientes, y la edad media fue de 52 años. Los adultos de entre 25 y 44 años constituyeron el grupo de edad más numeroso, los pacientes negros o afroamericanos conformaron la mayoría por raza/etnia, y los residentes del West Side de Chicago aportaron la mayor proporción de visitas a urgencias o centros de atención urgente.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Ola de calor azota al sur de EEUU con temperaturas récords

Miami-Dade acude a las urnas con sensación térmica cercana a 110 grados

Científicos avanzan hacia tratamientos de precisión para el autismo con un nuevo mapa molecular

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical