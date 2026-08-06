viernes 7  de  agosto 2026
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Antonio Banderas asegura que infarto que sufrió en 2017 le ayudó a valorar la vida

Banderas sufrió un infarto a los 56 años y eso lo motivó a dejar de fumar y a regresar a Málaga, de donde es originario

El actor, director y productor español Antonio Banderas posa en la alfombra roja a su llegada a la 39.ª ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, sur de España, el 8 de febrero de 2025.&nbsp;

El actor, director y productor español Antonio Banderas posa en la alfombra roja a su llegada a la 39.ª ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, sur de España, el 8 de febrero de 2025. 

AFP/Jorge Guerrero

LOS ÁNGELES.- Antonio Banderas aseguró que el infarto que sufrió en 2017 fue lo mejor que le pasó en la vida, porque a partir de entonces ha podido valorar más su existencia.

"Mi infarto fue lo mejor que me pasó en la vida... Fue como si alguien me hubiera puesto unas lentes para poder ver la realidad que antes no veía", dijo el actor de El Zorro a la revista People.

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De acuerdo con Banderas, estar "tan cerca" de la mortalidad, "es un recordatorio increíblemente claro de lo estúpido que eres al perder el tiempo en cosas que no merecen estar en tu vida", añadió.

Banderas sufrió un infarto a los 56 años y eso lo motivó a dejar de fumar y a regresar a Málaga, de donde es originario.

Allí, el actor ha dedicado gran parte de su tiempo a producir obras de teatro y musicales en el Teatro Soho CaixaBank, del que es impulsor y propietario, además de invertir en restaurantes de la ciudad.

Regreso a España

Aunque gran parte de su carrera la desarrolló en Estados Unidos, el intérprete aseguró también que se siente pleno viviendo en España.

"Fueron años hermosos y emocionantes (en Los Ángeles), pero siempre tuve esa sensación de provisionalidad, de que no iba a durar toda la vida. Sabía que no debía estar en Malibú, sino en Málaga”, apuntó a la misma publicación.

"La gente vive como si fuera inmortal. Coleccionan cosas. Yo no quiero coleccionar nada. Lo único que me interesa ahora es la experiencia de vivir".

Su experiencia en restaurantes coincide con su más reciente participación en la cinta Tony, sobre los primeros años del fallecido chef Anthony Bourdain.

En la cinta de Matt Johnson (BlackBerry), Banderas interpreta a un chef brasileño que fue el primer mentor de Bourdain, a quien da vida Dominic Sessa (The Holdovers), y quien lo introdujo al mundo de la cocina en Massachusetts.

Bourdain se suicidó en 2018 en Estrasburgo, Francia, a los 61 años. Tony se estrenará en cines el 7 de agosto.

FUENTE: EFE

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