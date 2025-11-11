martes 11  de  noviembre 2025
Microbios en el intestino propician la enfermedad cardiovascular, según nuevos estudios

Investigadores en Seúl identificaron 15 tipos de microbios intestinales relacionadas con la afección arterial coronaria, lo que plantea otro tipo de prevención

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en EEUU y en el mundo.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Varias especies de microbios en el intestino están directamente relacionadas con la enfermedad cardiovascular comprometiendo así la salud de millones de personas en el mundo, según una investigación científica de Corea del Sur, que descarta la creencia de que solo la nicotina y el colesterol están detrás de un infarto al corazón.

Aunque estudios ya sugerían que la microbiota intestinal contribuye a la progresión de la Enfermedad Arterial Coronaria (EAC) a través de vías diversas, la incidencia específica de bacterias, un tipo de microbios, era desconocida hasta la fecha.

Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología de la Salud de Samsung en la Universidad Sungkyunkwan de Corea del Sur informaron sobre los microbios intestinales y los mecanismos que pueden causar inflamación y el metabolismo asociados con patologías cardíacas, según una agencia especializada.

El estudio abre de esta forma nuevas vías para la prevención y el tratamiento personalizado, aunque es importante conocer datos genéticos y metabolímicos para mapear con más precisión las causas de la enfermedad cardíaca.

En la actualidad, casi 2,500 personas mueren a diario en EEUU por afecciones cardíacas que son la principal causa de muerte por enfermedad en el país, superando al cáncer, y también lo son en el mundo, con casi 20 millones de fallecidos cada año.

15 tipos de microbios

"Hemos ido más allá de identificar qué bacterias viven allí y ahora descubrimos qué hacen realmente en la conexión corazón-intestino", afirmó la médico Han-Na Kim, especialista en genómica del Instituto de Seúl, quien dirigió el estudio.

Los investigadores compararon muestras fecales de 14 personas con EAC con las de 28 personas sanas, mediante “secuenciación metagenómica”, un procedimiento que revela todo el ADN de una muestra y permite reconstruir los genomas de microorganismos individuales, según explicó.

Durante el estudio, identificaron 15 especies de microbios asociados con la enfermedad y las rutas metabólicas que conectan la microbiota intestinal con la progresión de la enfermedad.

Reducir enfermedad cardiovascular

"Nuestro mapa metagenómico de alta resolución muestra un cambio funcional drástico hacia la inflamación y el desequilibrio metabólico, una pérdida de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta con propiedades protectoras, como Faecalibacterium prausnitzii, y una sobreactivación de rutas metabólicas, como el ciclo de la urea, vinculadas a la gravedad de la enfermedad", explica Kim.

El análisis a nivel genómico también sugirió que cepas de bacterias beneficiosas como Akkermansia muciniphila y F. prausnitzii, pueden volverse dañinas, así como la complejidad de intentar relacionar los microbios con la progresión de las enfermedades, según el reporte.

"La gran pregunta sin respuesta ahora es qué cepas son las beneficiosas y cuáles son las perjudiciales", dijo la investigadora quien enfatizó que con este hallazgo pueden diseñarse intervenciones de precisión para la prevención de enfermedades cardiovasculares y reducir la carga mundial.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press; news.medical-net

