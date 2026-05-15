viernes 15  de  mayo 2026
SALUD

La OMS no descarta nuevos casos de hantavirus pero asegura que "las medidas de control están funcionando"

El director general de la OMS recordó que hasta el momento se han notificado diez casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró este viernes que el brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius' supone un riesgo bajo para la población mundial, aunque advirtió que podrían registrarse nuevos casos en los próximos días.

"Esto no significa que el brote se esté expandiendo. Demuestra que las medidas de control están funcionando, que las pruebas de laboratorio continúan y que las personas están recibiendo atención con el apoyo de sus gobiernos", declaró Tedros durante una rueda de prensa de la OMS.

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Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.
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En este contexto, recordó que hasta el momento se han notificado diez casos de hantavirus, incluidos tres fallecidos.

"Nuestras prioridades actuales son continuar con el seguimiento activo de los casos confirmados y sospechosos, comprender mejor la epidemiología del virus, incluyendo el origen y la propagación de este brote, y fomentar la colaboración científica para garantizar una atención clínica óptima a las personas infectadas", explicó.

Asimismo, Tedros señaló que la OMS está trabajando actualmente con más de 20 países para coordinar estudios que permitan comprender mejor la evolución natural de la enfermedad.

Por su parte, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, precisó que se está llevando a cabo un rastreo exhaustivo de contactos de todas las personas que estuvieron vinculadas al barco, especialmente de quienes desembarcaron en Santa Elena, de quienes viajaron posteriormente desde la isla a Sudáfrica y de las personas que mantuvieron contacto con pacientes en territorio sudafricano, con el objetivo de determinar cuántas pudieron estar potencialmente expuestas al virus.

APOYO A LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO TRAS EL BROTE DE ÉBOLA

Por otra parte, Tedros dijo que la OMS está apoyando actualmente a la República Democrática del Congo en el control del brote de ébola, que ha dejado hasta el momento 265 casos y 65 muertes sospechosas.

En esta línea, el director general de la OMS indicó que el organismo desplegará recursos y movilizará a sus socios en toda la región para contener la propagación de la enfermedad y atender a las personas afectadas. Asimismo, aseguró que la OMS ha destinado 500.000 dólares de su fondo de contingencia para emergencias con el objetivo de apoyar de forma inmediata la respuesta.

"Este brote nos recuerda la amenaza persistente que las enfermedades infecciosas siguen representando para la salud humana, así como la importancia de la cooperación y la solidaridad para reforzar de manera constante la seguridad sanitaria mundial. La respuesta al brote de hantavirus constituye un ejemplo reciente y claro de lo que puede lograrse cuando la comunidad internacional actúa de forma coordinada frente a una amenaza sanitaria", concluyó.

FUENTE: EUROPA PRESS

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