sábado 9  de  mayo 2026
MEDIDAS

La OMS reconoce que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"

Los tripulantes de la embarcación serán evacuado frente a la costa de Tenerife bajo estrictas medidas sanitarias coordinadas por la OMS y España

Un gran buque de carga se observa detrás de las embarcaciones de migrantes apiladas en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España, el 6 de mayo de 2026. Un crucero afectado por un brote de hantavirus atracará en un plazo de tres días en Granadilla, en la isla de Tenerife, según anunció hoy el ministro de Sanidad español, a pesar de la oposición del gobierno regional de Canarias. Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que su estado de salud lo impida, declaró el ministro de Sanidad durante una rueda de prensa.

Un gran buque de carga se observa detrás de las embarcaciones de migrantes apiladas en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Islas Canarias, España, el 6 de mayo de 2026. Un crucero afectado por un brote de hantavirus atracará "en un plazo de tres días" en Granadilla, en la isla de Tenerife, según anunció hoy el ministro de Sanidad español, a pesar de la oposición del gobierno regional de Canarias. "Se pondrá en marcha un sistema conjunto de evaluación sanitaria y evacuación para repatriar a todos los pasajeros, salvo que su estado de salud lo impida", declaró el ministro de Sanidad durante una rueda de prensa.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GRANADILLAS _ Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera "contactos de alto riego".

La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que el navío debe llegar a Canarias "entre las 04H00 y las 06H00 locales (03H00 y 05H00 GMT).

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La OMS asegura que hasta ahora hay seis casos confirmados de hantavirus

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinará in situ la evacuación.

En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, sus habitantes expresaron su "preocupación", seis años después de la pandemia mundial de COVID que perturbó al planeta.

"Es grave"

Este sábado, Ghebreyesus publicó una carta abierta a los habitantes de las Canarias, donde afirmó que los riesgos que representa la llegada del barco son "bajos".

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS.

Sin embargo, reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave".

"Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló.

"Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", indicó.

Acuerdos

Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero "un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

Las autoridades de Canarias se opusieron firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.

En Ginebra, la directora de la OMS para la preparación y prevención de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, detalló que "clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contacto de alto riesgo".

Expectativa en el puerto

Granadilla observaba con cierta incredulidad su protagonismo en las noticias, mientras mantenía la mirada puesta en el puerto.

Aunque la prensa local se hace eco de la "máxima expectativa mundial con la llegada del crucero a Granadilla", a unos kilómetros del puerto se veían escenas habituales de un sábado: bañistas, mercadillos ambulantes y comidas en las terrazas del paseo.

"Seguimos las noticias porque tenemos el barco aquí a tres kilómetros. Trabajo en varias zonas de Granadilla y preocupa que haya algún peligro, más que nada para algún trabajador, pero tampoco veo a la gente muy inquieta, sinceramente", explicó David Parada, vendedor de lotería en la calle, asombrado de la cantidad de periodistas en la zona.

Casos confirmados

El último balance de la OMS, difundido el viernes, registra un total de seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos de este virus conocido pero poco frecuente, para el que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Esta enfermedad puede provocar, en particular, un síndrome respiratorio agudo.

Tres personas ya fueron desembarcadas en Cabo Verde el miércoles.

Un operativo "inédito"

El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

"La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula", aseguró el viernes Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego.

El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección, confirmó por su lado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros serían examinados primero a bordo del crucero, que echará el ancla frente a la costa.

Luego el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña, y en autobuses "aislados de la población" local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a unos diez minutos, para ser repatriados a continuación en avión a sus países de origen.

El ministro del Interior precisó que primero desembarcan los españoles, y luego seguirán por grupos de nacionalidad, siempre y cuando el avión esté listo para repatriarlos en vuelos previstos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

Para los pasajeros de países "que no forman parte de la UE y no disponen de medios aéreos para garantizar la repatriación de sus ciudadanos", las autoridades españolas "están preparando un plan" en coordinación con los Países Bajos, el armador y la aseguradora del buque, precisó Fernando Grande Marlaska en una rueda de prensa.

El mecanismo diseñado "impide cualquier contacto con la población civil", "no va a haber ningún contacto con personal civil", recalcó el ministro.

En tanto, el sistema público de salud de Reino Unido, el NHS, anunció que una veintena de británicos que están en el crucero serán puestos en cuarentena en un hospital cerca de Liverpool, en Inglaterra.

FUENTE: Con información de AFP

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