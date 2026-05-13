miércoles 13  de  mayo 2026
SALUD

Hantavirus: así son los cuidados que recibe un paciente ingresado en Madrid

El pasado domingo, los 14 españoles procedentes del crucero 'MV Hondius' fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El Ministerio de Sanidad de España informó de que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus continuó estable, mientras que los otros 13 pasajeros permanecieron asintomáticos.

El pasado domingo, los 14 españoles procedentes del crucero 'MV Hondius' fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde guardarán cuarentena durante las próximas semanas.

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Precisamente, este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que el ciudadano español con hantavirus presentó una evolución favorable, con síntomas leves que "han mejorado ligeramente", lo que hizo que se encontrara "en buen estado de salud".

"Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud", señaló en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Por otra parte, según explicó, el Ministerio mantuvo una comunicación fluida con los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital militar, a quienes trasladó actualizaciones de los protocolos sanitarios, tanto en relación con la cuarentena como con el manejo de personas asintomáticas.

"Están tranquilos, están bien de salud y agradecidos del trato que se les ha dado durante estos días", señaló la titular de Sanidad, quien subrayó su deseo de preservar la privacidad de los afectados; "nos insisten mucho en que ellos quieren mantener su privacidad y su confidencialidad", advirtió.

Sobre la posibilidad de que en los próximos días alguno de estos 13 pasajeros pudiera dar positivo por hantavirus, aseguró que "epidemiológicamente hablando" existía esa posibilidad.

"El tiempo de incubación son 42 días y por eso tenemos esa vigilancia estrecha, les iremos haciendo PCR semanal. (...) Epidemiológicamente hablando nos podemos esperar cualquier cosa, por eso en el operativo contemplábamos absolutamente todas las posibilidades", señaló.

FUENTE: EUROPA PRESS

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