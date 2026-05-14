Pacientes de hantavirus en cuarentena en España pueden recibir visitas si confirman negativo en PCR

Argentina ha registrado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo, mientras que las infecciones a bordo de un crucero han provocado una alarma sanitaria mundial. El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y actualmente se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros, posiblemente a causa del hantavirus.

El Ministerio de Sanidad de España informó que los pacientes con hantavirus de Alicante y Barcelona podrán recibir visitas durante "la próxima semana" siempre que confirman su negativo para este virus en una nueva PCR que se les va a realizar "al cumplirse siete días desde su ingreso".

"De acuerdo con el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública", ambas mujeres dispondrán de esta flexibilización de las medidas sanitarias ejercidas en sus casos, según indicó la cartera sanitaria del gobierno español. Para ello, deben volver a obtener un resultado negativo en esta prueba.

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Además, esta actualización sobre las cuarentenas practicadas actualmente en relación con el brote de hantavirus registrado en el crucero 'MV Hondius' confirmó que las 13 personas asintomáticas que guardan confinamiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid también podrán ver suavizadas las restricciones de las que son objeto.

Según confirmó previamente el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, estos ciudadanos "podrán salir de sus habitaciones, permanecer en las zonas comunes y recibir visitas". No obstante, para ello, deberán dar negativo en la PCR a la que se someterán el próximo lunes.

Estas 13 personas, de cualquier forma, y según ha confirmado Sanidad, deberían someterse en ese hipotético caso a "las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias". Esta flexibilización de restricciones no afecta al español de 70 años que se encuentra en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) de este centro y que sí dio positivo para hantavirus, aunque se encuentra estable y evoluciona favorablemente.

El director de la OMS afirmó este martes que el "trabajo no ha terminado" con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por hantavirus y pidió a los países que sigan sus "directrices" porque podrían surgir "más casos" de contagio.

"No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas", señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del Hondius.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el Hondius zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus: una francesa, un estadounidense y un español.

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP