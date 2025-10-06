Millones de niños ya son adictos a los cigarrillos electrónicos, advierte la OMS

GINEBRA. - Millones de niños de edades entre los 13 años y 15 años de edad en el mundo ya muestran adicción a los cigarrillos electrónico s, advirtió la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), en un comunicado que llama la atención sobre una “alarmante” nueva ola de dependencia a la nicotina.

"Las cifras son alarmantes", afirmó la organización, que por primera vez consideró el uso mundial del cigarrillo electrónico en más de 100 millones de vapeadores o personas dependientes al producto.

El vaper es un inhalador electrónico con el que se ha tratado de sustituir al cigarro tradicional.

Según los datos de la OMS, alrededor de 15 millones de niños y preadolescentes muestran adicción, principalmente en los países de altos recursos, pero no se precisó cuáles.

Vaper en niños

"Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina", advirtió en un comunicado Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS este lunes, que fue registrado por agencias.

Krug afirmó que estos vaper "son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso", añadió.

Informó que el número de fumadores en el mundo pasó de 1,380 millones en el año 2000 a 1,2 millones en 2024, mientras la población mundial aumentó.

Según estimaciones de la OMS, la dependencia a la nicotina es la causa de más de siete millones de muertes cada año, y más de un millón en fumadores pasivos.

Mientras, otros especialistas de la salud señalan que personas con “personalidades adictivas” corren mayor riesgo de iniciarse en el consumo de drogas a través del hábito de fumar.

FUENTE: Con información de AFP