lunes 6  de  octubre 2025
SALUD

Millones de niños ya son adictos a los cigarrillos electrónicos, advierte la OMS

La oficina de salud de Naciones Unidas señaló que el “vapeo” ocasiona una “ola” de dependencia a la nicotina en menores de hasta 15 en países de altos recursos

Cigarrillos electrónicos.&nbsp;

Cigarrillos electrónicos. 

PEXELS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- Millones de niños de edades entre los 13 años y 15 años de edad en el mundo ya muestran adicción a los cigarrillos electrónicos, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado que llama la atención sobre una “alarmante” nueva ola de dependencia a la nicotina.

"Las cifras son alarmantes", afirmó la organización, que por primera vez consideró el uso mundial del cigarrillo electrónico en más de 100 millones de vapeadores o personas dependientes al producto.

Lee además
Imagen referencial. 
MEDIDAS

Congreso de México prohíbe cigarrillos electrónicos y uso ilícito de fentanilo
Logo de Tiktok en una empresa de aplicaciones digitales en Los Ángeles, California. 
ESTUDIO

Redes sociales e influencers aumentan el riesgo de consumo de cannabis y vapeo en adolescentes

El vaper es un inhalador electrónico con el que se ha tratado de sustituir al cigarro tradicional.

Según los datos de la OMS, alrededor de 15 millones de niños y preadolescentes muestran adicción, principalmente en los países de altos recursos, pero no se precisó cuáles.

Vaper en niños

"Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina", advirtió en un comunicado Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS este lunes, que fue registrado por agencias.

Krug afirmó que estos vaper "son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso", añadió.

Informó que el número de fumadores en el mundo pasó de 1,380 millones en el año 2000 a 1,2 millones en 2024, mientras la población mundial aumentó.

Según estimaciones de la OMS, la dependencia a la nicotina es la causa de más de siete millones de muertes cada año, y más de un millón en fumadores pasivos.

Mientras, otros especialistas de la salud señalan que personas con “personalidades adictivas” corren mayor riesgo de iniciarse en el consumo de drogas a través del hábito de fumar.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Las hormigas pueden utilizarse para hacer yogur: Esta es la receta para prepararlo

Día Mundial de la Sonrisa: ¿qué beneficios trae para la salud este simple gesto?

Estudio indica que el consumo de frutos secos se asocia con una mejor función cognitiva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami