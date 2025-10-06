Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

WASHINGTON.- La Casa Blanca arremetió este lunes contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker , luego de que este rechazara el despliegue de la Guardia Nacional para contener el crimen en Chicago, ordenado por el presidente Donald Trump.

"Chicago se está hundiendo en el caos y la anarquía porque a este vago le importa más aumentar sus credenciales anti-Trump en X que hacer de su ciudad un lugar seguro (...) Pritzker debería avergonzarse de sí mismo ", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en declaraciones a Fox News Digital.

El gobernador demócrata, considerado un posible candidato presidencial para 2028, rechazó lo que calificó de "ultimátum escandaloso y antiestadounidense", al negarse a activar la Guardia Nacional de Illinois. Pritzker incluso definió la medida como “la invasión de Trump”.

Choque político

Tras la negativa de Pritzker, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó al presidente Trump a enviar 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas a Illinois y Oregón para proteger a funcionarios federales. "Puedes implementar plenamente la protección para los empleados federales o hacerte a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga", advirtió Abbott.

En respuesta, Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentaron una demanda para impedir el despliegue de las tropas en su estado. El gobernador aseguró que nunca fue contactado directamente por la administración Trump y denunció presiones del Departamento de Guerra para movilizar tropas bajo amenaza de intervención federal.

"Para Donald Trump, esto nunca se ha tratado de seguridad. Se trata de control", afirmó Pritzker.

Pritzker, junto a Johnson y los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, ha encabezado la resistencia demócrata contra lo que llaman la "agenda radical" de Trump en su segundo mandato. "Comenzó con agentes federales, pronto incluirá a la Guardia Nacional federalizada contra nuestros deseos y ahora tropas de otro estado", alegó el gobernador.

Precedentes de despliegue

El mandatario estatal acusó a Trump, quien hace frente a la crisis migratoria sin precedentes creada por el demócrata de Joe Biden, de utilizar a la Guardia Nacional como "herramienta política" y reiteró que en Illinois "no hay necesidad de tropas militares sobre el terreno".

Según Pritzker, las fuerzas de seguridad locales ya coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad en las instalaciones de ICE en Broadview, donde persisten protestas contra las deportaciones.

El enfrentamiento con Illinois se produce luego de que un juez federal bloqueara el domingo los intentos de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Oregón. Previamente, el mandatario ya había autorizado despliegues en Washington, D.C. y en Los Ángeles para contener disturbios vinculados a protestas contra ICE.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan garantizar la seguridad de agentes federales y reducir los altos índices de criminalidad en ciudades gobernadas por demócratas. Pero los adversarios de Trump lo acusan de actuar como un "aspirante a dictador" al imponer tropas militares en estados que rechazan su agenda.

FUENTE: Con informacón de Fox News