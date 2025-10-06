lunes 6  de  octubre 2025
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

El enfrentamiento en Illinois se produce luego de que un juez federal bloqueara los intentos de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Oregón

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Casa Blanca arremetió este lunes contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, luego de que este rechazara el despliegue de la Guardia Nacional para contener el crimen en Chicago, ordenado por el presidente Donald Trump.

"Chicago se está hundiendo en el caos y la anarquía porque a este vago le importa más aumentar sus credenciales anti-Trump en X que hacer de su ciudad un lugar seguro (...) Pritzker debería avergonzarse de sí mismo", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en declaraciones a Fox News Digital.

Lee además
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
SEGURIDAD

Agitador anti-ICE de Chicago enfrenta cargos federales tras amenazar con matar a un agente
Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

El gobernador demócrata, considerado un posible candidato presidencial para 2028, rechazó lo que calificó de "ultimátum escandaloso y antiestadounidense", al negarse a activar la Guardia Nacional de Illinois. Pritzker incluso definió la medida como “la invasión de Trump”.

Choque político

Tras la negativa de Pritzker, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó al presidente Trump a enviar 400 efectivos de la Guardia Nacional de Texas a Illinois y Oregón para proteger a funcionarios federales. "Puedes implementar plenamente la protección para los empleados federales o hacerte a un lado y dejar que la Guardia de Texas lo haga", advirtió Abbott.

En respuesta, Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentaron una demanda para impedir el despliegue de las tropas en su estado. El gobernador aseguró que nunca fue contactado directamente por la administración Trump y denunció presiones del Departamento de Guerra para movilizar tropas bajo amenaza de intervención federal.

"Para Donald Trump, esto nunca se ha tratado de seguridad. Se trata de control", afirmó Pritzker.

Pritzker, junto a Johnson y los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, ha encabezado la resistencia demócrata contra lo que llaman la "agenda radical" de Trump en su segundo mandato. "Comenzó con agentes federales, pronto incluirá a la Guardia Nacional federalizada contra nuestros deseos y ahora tropas de otro estado", alegó el gobernador.

Precedentes de despliegue

El mandatario estatal acusó a Trump, quien hace frente a la crisis migratoria sin precedentes creada por el demócrata de Joe Biden, de utilizar a la Guardia Nacional como "herramienta política" y reiteró que en Illinois "no hay necesidad de tropas militares sobre el terreno".

Según Pritzker, las fuerzas de seguridad locales ya coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad en las instalaciones de ICE en Broadview, donde persisten protestas contra las deportaciones.

El enfrentamiento con Illinois se produce luego de que un juez federal bloqueara el domingo los intentos de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Oregón. Previamente, el mandatario ya había autorizado despliegues en Washington, D.C. y en Los Ángeles para contener disturbios vinculados a protestas contra ICE.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan garantizar la seguridad de agentes federales y reducir los altos índices de criminalidad en ciudades gobernadas por demócratas. Pero los adversarios de Trump lo acusan de actuar como un "aspirante a dictador" al imponer tropas militares en estados que rechazan su agenda.

FUENTE: Con informacón de Fox News

Temas
Te puede interesar

ICE y autoridades de Oklahoma detienen a 120 inmigrantes ilegales en redada en carreteras

Trump ordena revisar fondos federales a Portland en medio de protestas contra ICE

Trump hace oficial la celebración de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca durante su cumpleaños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Un hombre graba imágenes con su teléfono durante las protestas en Santiago de Cuba. 
REPORTAJE

Más protestas callejeras en La Habana y el régimen responde con amenazas y culto a la personalidad

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESUPUESTO FEDERAL

Republicanos buscan un acuerdo y demócratas siguen en su posición intransigente

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.
TECNOLOGíA

OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario