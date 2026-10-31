Prediabetes: la señal de alerta que millones de personas ignoran

MIAMI.- La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero todavía no alcanzan los criterios necesarios para diagnosticar diabetes tipo 2. Aunque con frecuencia pasa inadvertida, los médicos la consideran una advertencia temprana de que el organismo está comenzando a desarrollar resistencia a la insulina o dificultades para regular adecuadamente el azúcar en la sangre.

Su diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio. Entre las más utilizadas figuran la medición de glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina A1c, un análisis que permite conocer el promedio de los niveles de azúcar en sangre durante los últimos tres meses. Debido a que la mayoría de los pacientes no presenta síntomas claros, estas pruebas siguen siendo la principal herramienta para detectarla.

ESPERANZAS Un diagnóstico de diabetes no es el final de la historia

Los especialistas recomiendan realizar controles periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, antecedentes familiares de diabetes, colesterol elevado o edad avanzada. En muchos casos, la condición es descubierta durante exámenes rutinarios solicitados por otras razones médicas.

Un problema que crece en silencio

La prediabetes se ha convertido en una preocupación creciente para los sistemas de salud de todo el mundo. El aumento de la obesidad, los hábitos sedentarios y las dietas con exceso de azúcares y alimentos ultraprocesados han contribuido a que cada vez más personas desarrollen alteraciones en el metabolismo de la glucosa.

Lo preocupante es que la mayoría desconoce su situación. Al no generar síntomas evidentes en las primeras etapas, muchas personas continúan desarrollando la enfermedad sin recibir orientación médica ni adoptar cambios en su estilo de vida. Cuando aparecen señales más claras, como sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria o fatiga persistente, el problema puede haber avanzado considerablemente.

Durante años, la prediabetes fue considerada apenas una fase previa a la diabetes tipo 2. Sin embargo, la evidencia científica acumulada en la última década ha llevado a los expertos a replantear esa visión. Hoy se sabe que las alteraciones metabólicas asociadas pueden comenzar años antes del diagnóstico definitivo y tener consecuencias que van mucho más allá del control de la glucosa.

Más que una antesala de la diabetes

Investigaciones recientes muestran que la prediabetes no solo aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. También puede estar asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones relacionadas con el deterioro metabólico.

Un amplio conjunto de estudios ha encontrado que niveles elevados de glucosa, incluso cuando todavía no se alcanza el diagnóstico de diabetes, pueden afectar progresivamente los vasos sanguíneos y favorecer procesos inflamatorios vinculados con enfermedades cardíacas.

Por esa razón, algunos especialistas sostienen que la prediabetes debe ser considerada una condición clínica relevante por sí misma y no solamente un estado transitorio. Los cambios metabólicos que la acompañan pueden comenzar años antes de que se establezca el diagnóstico formal de diabetes y afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo.

Además, la resistencia a la insulina, uno de los mecanismos más frecuentes detrás de la prediabetes, suele estar relacionada con otros trastornos como presión arterial elevada, acumulación de grasa abdominal y alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. Esta combinación de factores incrementa el riesgo cardiovascular global del paciente.

La oportunidad de cambiar el rumbo

A diferencia de otras enfermedades crónicas, la prediabetes ofrece una ventana de oportunidad especialmente valiosa. Numerosas investigaciones han demostrado que modificaciones relativamente simples en el estilo de vida pueden reducir significativamente el riesgo de progresión hacia la diabetes tipo 2.

La pérdida de entre un 5% y un 7% del peso corporal en personas con exceso de peso, acompañada de actividad física regular, ha mostrado beneficios importantes en la regulación de la glucosa. Del mismo modo, adoptar un patrón alimentario rico en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Los expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar o practicar ejercicios de fuerza son alternativas que contribuyen a mejorar el control metabólico y proteger la salud cardiovascular.

También resulta fundamental evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, dormir adecuadamente y controlar periódicamente la presión arterial y los niveles de colesterol. La prevención no depende de una única medida, sino de un conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo.

Los especialistas subrayan además que no existe una dieta única para todas las personas. Lo importante es construir patrones de alimentación saludables y sostenibles a largo plazo, priorizando alimentos frescos y reduciendo el consumo frecuente de bebidas azucaradas, postres industriales y productos ultraprocesados.

¿Cuándo consultar al médico?

Uno de los mayores desafíos de la prediabetes es que rara vez produce síntomas evidentes. En la mayoría de los casos se detecta mediante análisis de sangre realizados durante chequeos rutinarios. Por ello, los especialistas recomiendan no esperar a sentirse enfermo para hablar con un profesional de la salud, especialmente si existen factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial o colesterol elevado.

Aunque suele ser silenciosa, algunas personas pueden presentar señales sutiles que pasan desapercibidas o se atribuyen al cansancio cotidiano. Entre ellas figuran una mayor sensación de sed, necesidad de orinar con más frecuencia, fatiga persistente, visión borrosa ocasional o dificultad para controlar el peso. Cuando estos síntomas aparecen, pueden indicar que la alteración metabólica está avanzando.

Los endocrinólogos insisten en que un simple análisis de glucosa puede detectar cambios tempranos y ofrecer la posibilidad de intervenir antes de que se desarrollen complicaciones. En este sentido, los controles preventivos siguen siendo la herramienta más eficaz para identificar a las personas en riesgo.

Una señal que no debe ignorarse

Aunque la palabra “prediabetes” puede transmitir una falsa sensación de tranquilidad, los especialistas advierten que se trata de una señal de alerta que merece atención. No implica que una persona desarrollará diabetes de forma inevitable, pero sí indica que el organismo está mostrando las primeras dificultades para manejar adecuadamente la glucosa.

La buena noticia es que, en esta etapa, las intervenciones suelen ser más eficaces. Detectar la condición mediante análisis de rutina y actuar de forma temprana puede marcar una diferencia sustancial en la salud futura.

En un contexto donde la diabetes continúa aumentando a nivel mundial, la prediabetes representa una oportunidad para actuar antes de que aparezcan daños permanentes. Con información, seguimiento médico y cambios sostenidos en el estilo de vida, es posible modificar el curso de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo.

FUENTE: con información de la American Diabetes Association (ADA), The Lancet Diabetes & Endocrinology, The BMJ, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)