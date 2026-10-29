Un diagnóstico de diabetes no es el final de la historia

Cada 21 segundos, alguien en los Estados Unidos recibe un nuevo diagnóstico de diabetes. A medida que se acerca el Mes de la Conciencia sobre la Diabetes este noviembre, la Asociación Americana de la Diabetes (ADA ) trabaja para crear conciencia de que un diagnóstico no es el final de la historia.

Según una publicación de su portal web, durante todo noviembre, la ADA llevará a cabo una campaña nacional de educación y concientización que celebra el progreso logrado en la atención de la diabetes, las contribuciones que han hecho posible ese progreso y el impulso hacia nuevos avances. La organización asegura que estará conectando con comunidades en todo el país: en cines, puntos de atención médica, servicios de transporte, eventos deportivos, foros en línea, televisión y otros espacios sociales. No importa en qué etapa del camino se encuentren, la ADA ofrece programas y recursos para ayudar a las personas a vivir bien, empezando por conocer su riesgo.

SALUD Hasta el 50% de los casos de hipertensión arterial o diabetes podrían detectarse en el dentista

Conocer el riesgo y reconocer los síntomas de la diabetes es fundamental. Gracias a los avances en la atención, la detección temprana y el tratamiento pueden prevenir o retrasar la diabetes y complicaciones relacionadas, como enfermedades del corazón, riñones y ojos; daño a los nervios; y más.

Explican que las personas pueden descubrir su riesgo y motivar a otros a hacerlo mediante la Prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos, disponible en diabetes.org/RiskTest. Quienes tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 1 deben hablar con su médico sobre realizarse pruebas para detectar la enfermedad o los autoanticuerpos que aumentan el riesgo de desarrollarla.

La ADA también ofrece recursos adicionales para apoyar el manejo de la diabetes, incluyendo:

“Ya sea que acabas de recibir un diagnóstico, que estés viviendo plenamente con diabetes o que estés apoyando a alguien más en su camino, hoy existe un mundo de posibilidades gracias a las innovaciones en la atención, la investigación emergente y la creciente concientización,” dijo Charles “Chuck” Henderson, director ejecutivo de la ADA. “Los esfuerzos combinados de la comunidad de la diabetes están cambiando vidas. Gracias.”

Mirando hacia el futuro, la ADA está acelerando inversiones en investigación innovadora para prevenir, tratar y curar la diabetes; en programas educativos; en defensa de atención accesible y asequible; y en iniciativas comunitarias que ayudan a las personas con diabetes a prosperar.

Qué es la Asociación Americana de la Diabetes

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) es la organización voluntaria líder en el país dedicada a terminar con la diabetes y ayudar a las personas a prosperar. Durante 86 años, la ADA ha impulsado descubrimientos e investigaciones para tratar, manejar y prevenir la diabetes, trabajando incansablemente en busca de una cura. A través de la defensa, el desarrollo de programas y la educación, trabajamos para mejorar la calidad de vida de más de 155 millones de estadounidenses que viven con diabetes o prediabetes. Para obtener más información o involucrarte, visita diabetes.org/es o llama al 1-800-DIABETES (800-342-2383).

Invitan a lois interesados a unirse a sus redes sociales. Facebook (American Diabetes Association), Facebook en español (Asociación Americana de la Diabetes), LinkedIn (American Diabetes Association) e Instagram (@AmDiabetesAssn).En X (@AmDiabetesAssn). Ose puede visitar diabetes.org para aprender más sobre la diabetes, acceder a programas.