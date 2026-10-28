Alzhéimer: ¿cómo reconocer las primeras señales y cuándo buscar ayuda?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas con algún tipo de demencia en el mundo, siendo el Alzheimer el tipo más común.

MIAMI.- Olvidar una conversación que se tuvo hace unas horas, repetir una pregunta varias veces o perderse en un lugar conocido pueden ser señales de algo más que un simple despiste. Cuando estos episodios se vuelven frecuentes y empiezan a interferir en la vida cotidiana, es importante prestarles atención y consultar a un médico.

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria y otras capacidades cognitivas. En sus primeras etapas, los cambios pueden ser tan sutiles que la propia persona o sus familiares los atribuyen al envejecimiento, al cansancio o a una distracción pasajera. Sin embargo, aprender a reconocer las señales de alerta puede ayudar a buscar una evaluación a tiempo.

No todos los olvidos son indicios de alzhéimer. A cualquier edad puede ocurrir que alguien olvide dónde dejó las llaves o tarde unos segundos en recordar un nombre. La diferencia está en la frecuencia con la que suceden estos episodios, su evolución y el impacto que tienen en la capacidad de realizar actividades habituales.

Cuando los olvidos empiezan a cambiar la rutina

La pérdida de memoria es uno de los síntomas más conocidos de la enfermedad, pero no siempre aparece de la misma manera ni con la misma intensidad en todas las personas.

Una información publicada por Europa Press en septiembre de 2024, basada en las explicaciones de la neuróloga Elena Muñoz, del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, señala que los problemas de memoria figuran entre las primeras manifestaciones en alrededor del 70 % de los casos.

Al principio, los cambios pueden confundirse con situaciones cotidianas. Una persona puede olvidar una conversación reciente, volver a preguntar algo que ya le explicaron o necesitar cada vez más notas y recordatorios para organizar sus actividades. Con el tiempo, estas dificultades pueden hacerse más evidentes.

También pueden aparecer problemas para encontrar palabras, seguir una conversación o explicar una idea. Algunas personas pierden el hilo de lo que estaban contando o tienen dificultades para reconocer objetos y desenvolverse en situaciones que antes resolvían sin ayuda.

Otros cambios se manifiestan en tareas aparentemente sencillas: preparar una receta conocida, organizar las cuentas del hogar, administrar el dinero o recordar cómo llegar a un lugar habitual. Cuando estas actividades comienzan a resultar difíciles de manera persistente, conviene investigar qué está ocurriendo.

La familia suele desempeñar un papel importante en esta etapa. A veces, quienes conviven con la persona son los primeros en advertir que algo ha cambiado: una pregunta que se repite a diario, una dificultad nueva para organizarse o una pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba.

Las señales que conviene observar

Los síntomas del alzhéimer no se limitan a los olvidos. También pueden afectar la orientación, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas y el comportamiento.

Entre las señales que merecen atención se encuentran:

Olvidar información reciente: la persona no recuerda conversaciones, preguntas o acontecimientos que ocurrieron hace poco y necesita que se los repitan con frecuencia.

Tener dificultades para organizar tareas: actividades como pagar cuentas, seguir una receta o administrar los gastos del hogar se vuelven cada vez más complicadas.

Perderse en lugares conocidos: puede confundirse con las fechas, olvidar adónde se dirigía o tener dificultades para regresar a un sitio habitual.

Problemas para encontrar palabras: le cuesta seguir una conversación, expresar una idea o comprender instrucciones que antes entendía sin dificultad.

Extraviar objetos con frecuencia: guarda pertenencias en lugares inusuales y no consigue recordar dónde las dejó ni reconstruir los pasos que siguió.

Cambios en el ánimo o la personalidad: puede mostrarse más irritable, retraída o apática, o perder el interés por actividades que antes formaban parte de su rutina.

Ninguna de estas señales, considerada de forma aislada, confirma que una persona tenga alzhéimer. Lo importante es observar si los cambios se repiten, empeoran con el tiempo y comienzan a limitar su independencia.

¿Cómo saber si es un olvido normal o algo más?

Con los años pueden aparecer dificultades ocasionales para recordar nombres o aprender información nueva. Olvidar dónde se dejaron las gafas y encontrarlas después de buscarlas no significa necesariamente que exista un problema cognitivo.

La situación cambia cuando los olvidos se vuelven habituales y afectan la vida diaria. No es lo mismo olvidar una cita de manera excepcional que perder repetidamente el control de los compromisos, no recordar conversaciones recientes o necesitar ayuda para realizar tareas que antes se hacían sin dificultad.

También importa cómo evoluciona la situación. Un despiste aislado puede tener muchas explicaciones, mientras que una sucesión de dificultades que se acumulan durante meses requiere una evaluación.

Europa Press recogió en septiembre de 2026 recomendaciones de especialistas del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza sobre la importancia de consultar ante problemas persistentes de memoria, cambios de comportamiento o dificultades para realizar actividades habituales.

La recomendación es no esperar a que los síntomas sean graves. Si la persona o sus familiares notan cambios que se repiten y afectan su desenvolvimiento, una consulta médica permite estudiar las posibles causas.

Cuándo pedir ayuda médica

La primera medida es acudir a un profesional sanitario cuando los olvidos dejan de ser ocasionales, aumentan con el tiempo o interfieren en la rutina. También es conveniente consultar si aparecen dificultades para orientarse, comunicarse o realizar actividades conocidas.

Antes de la cita, puede resultar útil anotar ejemplos concretos: qué ocurrió, cuándo comenzó, con qué frecuencia se repite y cómo afecta a la persona. Los familiares pueden aportar información valiosa, especialmente cuando el paciente no reconoce los cambios o tiene dificultades para recordarlos.

Es importante no atribuir automáticamente estos síntomas al alzhéimer. Los problemas de memoria y concentración también pueden relacionarse con otras enfermedades, determinados medicamentos, alteraciones del estado de ánimo o trastornos del sueño. Por eso, el diagnóstico requiere una evaluación que permita distinguir entre las distintas posibilidades.

Hay una diferencia importante entre un deterioro que avanza gradualmente y una confusión que aparece de repente. Si una persona presenta de forma súbita desorientación, alteraciones del habla o cambios importantes en su estado mental, necesita atención médica urgente, ya que puede tratarse de una situación distinta que requiere intervención inmediata.

Qué pruebas pueden ayudar a establecer el diagnóstico

No existe un único olvido ni una pregunta que permita confirmar el alzhéimer. El diagnóstico se basa en una evaluación clínica que puede incluir entrevistas, pruebas de memoria y otras capacidades cognitivas, análisis de laboratorio y estudios de imágenes.

El médico necesita conocer cómo han evolucionado los síntomas, qué actividades se han visto afectadas y cuáles son los antecedentes de salud de la persona. También puede revisar los medicamentos que utiliza y solicitar pruebas adicionales para descartar otras causas.

En los últimos años, la investigación ha avanzado en el desarrollo de herramientas para identificar señales biológicas relacionadas con la enfermedad. EFE informó en febrero de 2024 sobre las posibilidades de las pruebas de detección precoz mediante análisis de sangre y los avances en tratamientos dirigidos a mecanismos asociados al alzhéimer.

En septiembre de 2025, la agencia también informó sobre un test sanguíneo validado en el Hospital de Bellvitge, en España, para anticipar qué pacientes con deterioro cognitivo leve podrían evolucionar hacia la enfermedad.

Estos avances abren nuevas posibilidades para la evaluación de los pacientes, aunque no significan que cualquier análisis de sangre permita diagnosticar el alzhéimer por sí solo. La elección de las pruebas depende de cada caso y de la valoración médica.

Un diagnóstico temprano permite planificar los cuidados

Aunque el alzhéimer todavía no tiene cura, recibir un diagnóstico permite conocer las opciones de tratamiento y organizar los cuidados de acuerdo con las necesidades de cada persona.

La detección temprana también ofrece la oportunidad de hablar sobre el futuro cuando el paciente conserva mayores capacidades para expresar sus preferencias, tomar decisiones y participar en la planificación de su atención.

Para la familia, conocer qué está ocurriendo puede ayudar a comprender ciertos comportamientos y evitar que los olvidos se interpreten como desinterés, descuido o falta de voluntad. La enfermedad puede afectar la manera en que una persona recuerda, se comunica y responde a su entorno.

El acompañamiento debe procurar que el paciente mantenga su autonomía en todo lo que todavía pueda hacer. La paciencia, las instrucciones sencillas y una rutina organizada pueden facilitar las actividades diarias, mientras que los cambios en las necesidades de cuidado deben abordarse con orientación profesional.

Reconocer las primeras señales no significa anticipar un diagnóstico ni alarmarse ante cada despiste. Significa prestar atención cuando la memoria, el lenguaje, la orientación o el comportamiento comienzan a cambiar de manera persistente.

Consultar a tiempo permite investigar las causas, acceder a una evaluación adecuada y conocer las alternativas disponibles. Cuando se trata del alzhéimer, observar los cambios y no esperar a que la pérdida de autonomía sea evidente puede marcar una diferencia en la forma de afrontar la enfermedad.

FUENTE: Con información deEuropa Press/EFE