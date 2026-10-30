Excelencia náutica italiana se apodera del Fort Lauderdale International Boat Show

El programa incluyó, asimismo, la promoción de Nápoles, sede de la America’s Cup 2027, por primera vez en Italia.

El Pabellón italiano fue uno de los grandes protagonistas en la edición 2026 del Fort Lauderdale International Boat Show , en el que ofreció un espacio de encuentro para las empresas italianas y los profesionales internacionales del sector.

En este marco, la Italian Trade Agency (ITA), a través de su oficina de Miami, organizó también el evento de networking “Authentic Italian Aperitivo”, que reunió a representantes institucionales, referentes de la industria náutica y compradores.

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Marco Verna, director de la Italian Trade Agency en Miami, encabezó el evento para recibir a los invitados, pero también lo acompañaron Piero Formenti, presidente de Confindustria Nautica; Sara Grilli, alcaldesa de Viareggio; y Riccardo María Monti, presidente de la Fondazione Carnevale di Viareggio.

De izquierda a derecha: Marco Verna, Piero Formenti, Sara Grilli y Ricardo María Monti engalanaron el prestigioso evento. New Concept Public Relations

El encuentro puso en valor la excelencia, la innovación y la capacidad productiva de la industria náutica italiana, así como sus distritos especializados y destinos marítimos. El evento se celebró en el Pabellón Italiano, organizado por ITA - Italian Trade Agency, en colaboración con el Consulado General de Italia en Miami y con el apoyo de Confindustria Nautica.

"El papel de Estados Unidos como mercado clave para la construcción naval italiana es indiscutible", aseguró Verna.

Por su parte, Formenti se encargó de subrayar el valor estratégico de la industria. "La náutica es una de las expresiones más avanzadas del 'Made in Italy' y Estados Unidos es un mercado clave", expresó.

Mientras tanto, la participación de Monti puso de relieve también la conexión entre Viareggio y Miami-Dade, unidas por un pacto de amistad firmado en 2021. Este vínculo abre oportunidades para impulsar iniciativas y colaboraciones internacionales en ámbitos como la náutica, el turismo, la cultura y el comercio.

Monti ha definido el Carnaval de Viareggio como "un patrimonio artístico, cultural e identitario único" y ha expresado su voluntad de reforzar su proyección internacional.

De su lado, Grilli destacó la importancia de acompañar al distrito de Viareggio y facilitar sus vínculos internacionales. "El cometido de una administración es acompañar este sistema, favorecer las relaciones y contribuir a crear las condiciones para que pueda seguir creciendo", explicó.

Novedades

El Pabellón Italiano presentó, además, a empresas como ASCOM S.p.A., New Douglas Marine S.r.l., DEVINT S.r.l. y SAIM S.p.A., junto con Viareggio como centro internacional de construcción, reparación y servicios para superyates.

Asimismo, el programa incluyó la promoción de Nápoles, sede de la America’s Cup 2027, por primera vez en Italia.

FUENTE: New Concept Public Relations