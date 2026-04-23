Carolina Flores, ex reina de belleza, asesinada en Polanco por su suegra

MIAMI.- La muerte de Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, ha tomado un giro polémico tras la revelación de pruebas audiovisuales y periciales que contradicen las primeras versiones del suceso. Los hallazgos en la vivienda y el análisis de la necropsia han puesto el foco sobre su suegra y su esposo.

El pasado 15 de abril, el departamento familiar en el barrio de Polanco se convirtió en la escena de un crimen que las autoridades de la Ciudad de México investigan bajo la sospecha de una ejecución premeditada.

Video viral

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza un video clave que captura los momentos previos al deceso de Flores.

En las imágenes se observa una interacción verbal entre la exreina de belleza y su suegra, Erika María Herrera, momentos antes de que Carolina se dirigiera hacia una de las habitaciones del inmueble.

Tras ser seguida por Herrera fuera del plano de la cámara, se percibe una detonación inicial seguida de los gritos de la víctima y cinco disparos adicionales. El material documenta la entrada inmediata de Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, quien cargaba a su hija de ocho meses al momento de confrontar a su madre.

De acuerdo con el registro sonoro, ante el cuestionamiento del hombre sobre lo ocurrido, la presunta agresora respondió con una frialdad que ha alarmado a los peritos al afirmar que la joven la había hecho enojar.

La interacción sugiere una dinámica de posesión extrema, pues ante la recriminación de Sánchez sobre el vínculo familiar con la víctima, la madre sentenció que él y su familia le pertenecían únicamente a ella.

Este diálogo forma parte fundamental del expediente que busca esclarecer el grado de responsabilidad de los testigos presenciales en la escena del crimen.

Inconsistencias

Los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Carolina Flores revelaron una violencia desmedida, contabilizando un total de 12 impactos de bala distribuidos equitativamente entre el cráneo y el tórax.

En el lugar de los hechos, los agentes recolectaron una pistola calibre .9 milímetros, además de casquillos y balas deformadas que coinciden con el calibre utilizado en el ataque.

Pese a la gravedad de las pruebas, no se han realizado detenciones inmediatas, lo que ha generado críticas hacia la gestión inicial del caso y el tiempo transcurrido antes de la denuncia formal.

Alejandro Sánchez justificó el retraso de un día para informar a las autoridades bajo el argumento de que buscaba evitar que su hija fuera trasladada a una institución de servicios sociales en caso de ser detenido. No obstante, la madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, ha cuestionado públicamente cómo fue posible que su yerno permaneciera en la vivienda con el cadáver de su hija durante tantas horas sin solicitar auxilio.

Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta por homicidio doloso, centrando sus esfuerzos en vincular tanto a la suegra como al esposo por su presunta participación u omisión en este feminicidio.