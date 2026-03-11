Celia Rivas Rodríguez, reconocida como Mujer del Año 2026 en América Latina

En una época en la que el liderazgo femenino ocupa un lugar cada vez más relevante en la transformación de las instituciones, la defensa de los derechos humanos y la construcción de sociedades más justas, la Dra. Celia Rivas Rodríguez ha sido reconocida como Mujer del Año 2026 en América Latina , una distinción que honra no solo su trayectoria profesional, sino también una vida de servicio dedicada a la justicia, la paz y el bienestar social.

El reconocimiento fue otorgado por la revista Destacados Líderes México y el Comité de Selección COEPRIN Internacional, presidido por el mexicano Edi Alberto Martínez Tejeda, y se concede a mujeres cuya labor ha logrado trascender fronteras, dejando una huella significativa en el desarrollo social, institucional y humano de la región. En ese sentido, la designación de Celia Rivas Rodríguez no responde únicamente a una carrera amplia y sólida, sino a la consistencia de una vocación pública que ha sabido mantenerse firme a lo largo de los años.

Hablar de la Dra. Rivas Rodríguez es referirse a una figura que ha conjugado el ejercicio del derecho, el liderazgo político, la participación comunitaria y la mediación social con un enfoque profundamente ético. Su nombre se ha consolidado dentro de distintos espacios donde la capacidad de construir acuerdos, defender principios y trabajar por el bien común no solo es valiosa, sino indispensable. Esa combinación entre preparación académica, experiencia institucional y sensibilidad humana es la que hoy sustenta este reconocimiento a nivel latinoamericano.

Actualmente, se desempeña como Directora Internacional de Justicia y Paz en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM), una posición desde la cual impulsa iniciativas orientadas al diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. Desde este cargo, su labor se enfoca en promover acciones concretas frente a problemas que hoy afectan a numerosas sociedades, como la violencia, la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo. Su trabajo en este ámbito parte de una convicción clara: la paz no puede entenderse como una idea abstracta, sino como una tarea diaria que exige instituciones fuertes, voluntad de cooperación y un compromiso real con la dignidad humana.

Originaria de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez ha desarrollado una trayectoria marcada por principios que han orientado tanto su vida pública como personal. Entre ellos destacan los valores contenidos en la Prueba Cuádruple de Rotary, referencia ética que promueve la verdad, la equidad, la buena voluntad y el beneficio común. Estos principios han acompañado su paso por distintas responsabilidades y han contribuido a consolidar una imagen de integridad, congruencia y servicio.

Su preparación académica respalda con amplitud el alcance de su labor. Es Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, y cuenta además con dos licenciaturas: una en Derecho, por la Universidad Autónoma de Yucatán, y otra en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A ello se suma una Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Agrario, así como más de doce diplomados especializados que han fortalecido su formación en temas jurídicos, políticos y administrativos. Esta base académica no solo revela disciplina y especialización, sino también una visión integral sobre los retos que enfrenta la vida pública contemporánea.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta responsabilidad dentro del ámbito jurídico y de la administración pública. Entre ellos se encuentran los de Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Fiscal General del Estado de Yucatán, Presidenta del Congreso del Estado, Directora del Registro Civil y Regidora del Cabildo de Mérida. Cada una de estas posiciones ha contribuido a perfilar una carrera donde el liderazgo no ha sido entendido como protagonismo, sino como una herramienta para fortalecer instituciones y atender necesidades sociales concretas.

Uno de los rasgos más relevantes de su trayectoria es su capacidad para integrar la perspectiva jurídica con mecanismos alternativos de solución de controversias. Cuenta con certificación como mediadora por el Poder Judicial del Estado, una cualidad que refuerza su perfil como promotora de la justicia restaurativa y del entendimiento como vía para resolver conflictos. En tiempos donde la polarización y la confrontación suelen dominar la vida pública, esta visión adquiere un peso particular.

Su compromiso, sin embargo, va más allá de los espacios institucionales. La Dra. Celia Rivas Rodríguez ha mantenido una presencia activa en iniciativas sociales y humanitarias, convencida de que el servicio público también se ejerce desde la cercanía con la comunidad. Ha presidido el Club Rotario Mérida Itzaes y ha encabezado la organización femenina Luciérnagas Yucatán, desde donde ha impulsado acciones de apoyo comunitario, liderazgo femenino y desarrollo social. Estas responsabilidades reflejan una dimensión complementaria de su trabajo: la de una mujer que entiende el liderazgo como acompañamiento, impulso y responsabilidad compartida.

Su vocación social también se expresa en su respaldo a campañas de salud y asistencia humanitaria. Ha promovido iniciativas enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama, al tiempo que ha colaborado en labores altruistas con la Cruz Roja y con las Damas Voluntarias de la Marina. Esa participación constante confirma una trayectoria que no se limita a la función pública, sino que se extiende al terreno humano y comunitario, donde muchas veces se libra la batalla más importante por el bienestar de las personas.

El impacto de su labor ha sido reconocido también en el ámbito internacional. Su trayectoria ha recibido distinciones en La Rioja, España, así como en diversos escenarios de América Latina.

Entre esos reconocimientos destaca su participación en la Cumbre Mundial de Gobernabilidad celebrada en Argentina, donde fue reconocida como Líder de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM) 2025. A ello se suma un reconocimiento en favor de la paz otorgado en el Foro Mundial de las Naciones Unidas, distinciones que fortalecen su proyección como una figura referente en temas jurídicos, institucionales y sociales.

Como parte de este momento de reconocimiento a su trayectoria, el próximo 24 de marzo de 2026 recibirá el Galardón Palmas de Oro, una distinción que honra a personalidades cuya vida profesional ha estado marcada por el liderazgo, el impacto social y la excelencia.

La designación de Celia Rivas Rodríguez como Mujer del Año 2026 en América Latina representa, en el fondo, el reconocimiento a una vida construida desde la responsabilidad, la preparación y el compromiso con los demás. Su historia es también la de un liderazgo que apuesta por la justicia, la paz y la fortaleza de las instituciones como pilares de una sociedad más humana. En esa ruta, su ejemplo confirma que el verdadero poder del servicio está en su capacidad para transformar realidades con ética, visión y perseverancia.