Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

MIAMI . Académicos, analistas, periodistas y activistas se reunieron en Miami durante el foro “Quo Vadis Cuba 2026”, un espacio de análisis dedicado a examinar el presente de Cuba y las posibles rutas de cambio en la isla en un momento que varios participantes consideran decisivo para su futuro.

El encuentro fue organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) y reunió a especialistas y figuras públicas que analizaron la situación política, económica y social de Cuba, así como el impacto que el escenario internacional podría tener sobre el rumbo del país.

Durante la apertura del foro, Tomás Regalado destacó que el tema cubano vuelve a ocupar un lugar central en la discusión política y mediática internacional.

“Un cambio sustancial en la política exterior de los Estados Unidos. Y esto se ha reflejado en cambios que parecen totalmente radicales en varias regiones. Y ahora, por lo menos, nosotros podemos estar orgullosos de que hay una conversación nacional y mundial a nivel político, a nivel de prensa, a nivel económico sobre el tema cubano. Antes, los cubanos mendigábamos un artículo en un periódico de España o nos complacía que algún político en Washington dijera algo. Ahora es la norma hoy”, expresó.

Quo Vadis Cuba 2026 Tomás Regalado, durante su ponencia. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En su intervención, Carlos Sánchez Berzaín, director del IID, advirtió sobre la importancia de que cualquier transformación en Cuba implique un cambio estructural del sistema.

“Se acerque a las posibilidades de recuperar pronto la libertad. Lo único que no puede pasar es que en esa dictadura pase lo que pasó en Nicaragua en 1990, lo que pasó en Bolivia en el año 2019: que salga el dictador, pero no salga la dictadura, que salga determinada clase de gente y se quede el sistema. Entonces, para que haya un cambio razonable, mínimamente aceptable en esa zona gris que está entre lo deseable y lo posible, lo básico es que el orden jurídico en Cuba cambie por un orden jurídico de libertad”, afirmó.

El historiador, economista y analista político Frank Rodríguez centró su intervención en el papel que podría desempeñar la política exterior de Estados Unidos en el futuro inmediato de la isla.

“¿Qué le pasará a Cuba próximamente? Este sutil cambio de pregunta representa el kit de la cuestión. Lo que va a pasar es lo que diga Trump, ni siquiera lo que diga Rubio. En Venezuela, Trump eligió a alguien dentro del sistema, aunque es supercomunista. En Siria escogió a un terrorista con recompensa de diez millones por su cabeza, pero lo puso al frente de Siria. Parece que en Irán van por el mismo camino”.

En referencia a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que “tal vez tengamos una toma de control amistosa de Cuba”, Rodríguez analizó el posible alcance de ese escenario.

“La única moneda que tiene la dictadura, como todas las dictaduras, es la estabilidad. Pero es que eso es exactamente lo que Trump desea comprar. Así que trato hecho. Lo único que falta es llamar al notario para redactar la escritura”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Bermúdez, comisionado del Distrito 12 de Miami-Dade, destacó la complejidad de un eventual proceso de transición y la importancia de la participación de la diáspora.

“Dentro de la isla y fuera de la isla eso suena fácil, pero es muy difícil. Corea del Norte es un ejemplo. Corea del Sur era un país muy pobre después de la Segunda Guerra Mundial y, tras su independencia, hoy se encuentra entre las economías más importantes del mundo.

Y si les puedo dejar con una idea es que pase lo que pase, como pase con Trump o sin Trump, algo va a pasar, porque este es el momento más cercano al que vamos a llegar. Y si ustedes conocen al presidente Trump, les garantizo que él va a estar, va a insistir en tener un rol en este proceso.

Vamos a trabajar en conjunto, desde aquí, desde allá, desde España y desde otras partes del mundo, para crear esa cultura de democracia que Cuba tanto se merece”, expresó.

En el plano de los derechos humanos, Javier Larrondo, representante de la plataforma Prisoners Defenders, subrayó el papel del orden internacional y los principios jurídicos que respaldan la lucha contra los regímenes autoritarios.

Larrondo sostuvo que cualquier proceso de cambio debe tener en cuenta los compromisos internacionales en materia de libertades fundamentales y recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a resistir la tiranía.

“El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice claramente que el derecho supremo del ser humano es rebelarse frente al totalitarismo, la tiranía y la represión”, afirmó.

El artista contestatario cubano Raudel Collazo sostuvo que el contexto internacional actual representa una coyuntura inédita para el futuro político de la isla.

“Nunca, desde la Guerra Fría, desde la crisis de los misiles, ha habido un escenario como este para Cuba. Yo creo que este ha sido el escenario más cercano para alcanzar la libertad de Cuba. ¿Qué vendrá después si esto sucede, si esto que estamos esperando sucede?

Bueno, eso probablemente sea un enigma, pero tampoco podemos pensar que las cosas serán como nosotros queremos, sino como pueden ser a medida que los acontecimientos vayan ocurriendo. Yo estoy absolutamente persuadido de que, si a mí me preguntas qué es lo que tú quieres para Cuba, no hay ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de que haya negociación con la misma gente que destruyó y llevó a ese país a ese punto”, afirmó.

La periodista Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas, describió el escenario interno que atraviesa el país como una crisis estructural que afecta múltiples dimensiones de la vida nacional.

“Una crisis de modelo, una crisis de expectativas y, en muchos sentidos, una crisis humanitaria y de futuro. Los cubanos sobreviven con apagones prolongados de más de veinte horas consecutivas, escasez de alimentos básicos y falta de combustible para elaborar los que aparecen, escasez de agua potable y medicinas, deterioro de la infraestructura y una economía que ni siquiera puede sostener las necesidades básicas.

Pero hay un dato que revela más que cualquier estadística económica la magnitud de la crisis que se padece en Cuba: la emigración indetenida. En los últimos años, millones de cubanos han abandonado la isla”, señaló.

Quo Vadis Cuba 2026 Iliana Lavastida, periodista y directora ejecutiva de DIARIO LAS AMÉRICAS. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El debate también fue transmitido en vivo a través de plataformas digitales, lo que permitió que el debate sobre el rumbo político de Cuba llegara a audiencias dentro y fuera del sur de Florida. Las intervenciones reflejaron la diversidad de visiones que hoy existen sobre el futuro de la isla en un momento marcado por profundas tensiones políticas y económicas y por un renovado interés internacional en el rumbo que podría tomar el país en los próximos años.

Desde Cuba intervinieron en el foro el periodista independiente Iván García, corresponsal de Diario Las Américas desde la Habana, quien se refirió a la urgencia de los cubanos respecto a un cambio, sin importar de qué forma se produzca; también, el académico, activista y opositor Manuel Cuesta Morúa, que llamó a los EEUU a tener cuenta las aspiraciones de libertad y democratización de la sociedad en el contexto de cualquier posible negociación para un cambio; así como el ingeniero y activista Dagoberto Valdés Hernández quien asegura que no puede concebirse un escenario de estabilización para el país sin que se fijen primero las condiciones para abrir paso a la democracia.