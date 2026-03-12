jueves 12  de  marzo 2026
Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

Se presentaron programas orientados a carreras técnicas en aviación, mientras establecía conexiones con empresas, proveedores y líderes de la industria

Vista parcial de PBExpo.

Vista parcial de PBExpo.

MDC / Soraya Ramírez

Con el crecimiento continuo de la industria de la aviación y la creciente necesidad de profesionales técnicos especializados, la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional de Miami Dade College participó en PBExpo, uno de los encuentros más importantes del sector aeronáutico y aeroespacial, para presentar programas diseñados para preparar a la próxima generación de profesionales del sector.

Durante el evento, el Florida Center for Aviation and Aerospace del College presentó su oferta de programas orientados a carreras técnicas en aviación, mientras establecía conexiones con empresas, proveedores y líderes de la industria.

“La aviación es una industria fundamental para la economía del sur de Florida y cada vez necesita más profesionales capacitados”, afirmó Soraya Ramírez Galán, gerente y portavoz de la institución. “Nuestra misión es ampliar el acceso a programas de formación que permitan a más personas prepararse para carreras técnicas con gran demanda y oportunidades de crecimiento”.

Entre los programas que actualmente promueve el Florida Center for Aviation and Aerospace se encuentran Aircraft Dispatcher, Flight Simulation y la preparación para la certificación de piloto remoto de drones. Además, la Escuela de Educación Continua continúa ampliando su oferta con programas como Aviation Maintenance Technician y Aerospace Technician, diseñados para responder a la creciente demanda de técnicos especializados en el sector.

En los programas de mantenimiento de aeronaves, los estudiantes reciben formación en áreas clave como la inspección de la estructura del avión —incluyendo alas y tren de aterrizaje—, el funcionamiento y mantenimiento de motores y sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y electrónicos que controlan la navegación, y las estrictas regulaciones de seguridad que rigen la aviación.

“Este tipo de entrenamiento combina conocimiento técnico con experiencia práctica en áreas críticas para la seguridad aérea”, explicó Gilroy Dane Newball, director de Aviation Maintenance Training de Miami Dade College. “Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes con las habilidades que la industria realmente necesita”.

Muchos de estos cursos están diseñados para completarse en periodos relativamente cortos —desde varias semanas hasta algunos meses— lo que permite a los estudiantes adquirir habilidades específicas y entrar rápidamente al mercado laboral.

Además, varios de los programas están alineados con los estándares de la Federal Aviation Administration (FAA), la agencia federal que regula la aviación en Estados Unidos, garantizando que la formación cumple con los más altos requisitos de seguridad y operación.

El desarrollo de estos programas también se realiza en colaboración con socios del sector privado. Algunas iniciativas se llevan a cabo junto a socios de la industria como BITTS, asegurando que la formación responda directamente a las necesidades actuales del mercado aeronáutico.

PBExpo reúne a empresas, proveedores, organizaciones educativas y líderes del sector aeroespacial, creando un espacio clave para la innovación, el networking y el desarrollo de talento.

Para la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional de Miami Dade College, la participación en este evento representa una oportunidad para fortalecer vínculos con la industria, atraer nuevos estudiantes interesados en carreras de aviación y continuar posicionándose como un punto de referencia en la formación de profesionales para esta industria.

Para más información sobre estos programas entre a: Florida Center for Aviation and Aerospace https://mdc.edu/aerospace/

O llame a: 305 237 1043 o al 305 237 1118

FUENTE: MDC

