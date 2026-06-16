Cierra operaciones plataforma de envío de víveres a Cuba tras crecientes sanciones de EEUU

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puntos de embarque a la isla caribeña

MIAMI — EnviosCuba.com, una de las principales plataformas utilizadas por los cubanos en Estados Unidos para enviar víveres a la isla, suspendió sus operaciones tras las crecientes sanciones de Estados Unidos al régimen de La Habana.

"Estimados clientes, por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios", indica un mensaje del sitio web de la compañía, que no ofrece más detalles del cierre.

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La empresa, que vendía y enviaba comida, productos higiénicos, electrodomésticos, aparatos de comida, alcohol y ropa, prometió que "todas las órdenes aprobadas y en proceso serán despachadas".

"Nuestro equipo de soporte estará a su disposición para cualquier duda o requerimiento de su parte. Muchas gracias por su lealtad de tantos años. Ha sido un honor y un privilegio servirles", expuso la plataforma, que tenía servicio en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Granma y Holguín.

La plataforma permitía a cubanos radicados en Estados Unidos comprar productos para enviarlos a sus familias en la isla, que sufre una crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero ordenado por la Administración Trump, tras la caída del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Fin del periodo de gracia

El hecho ocurre tras cumplirse el 5 de junio el periodo de gracia que otorgó Washington a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla antes de enfrentar represalias, como parte de la presión al régimen del designado gobernante Miguel Díaz-Canel y la familia del dictador Raúl Castro.

Trump advirtió a quienes mantuvieran negocios con la dictadura cubana y su conglomerado empresarial militar, Gaesa, que está sancionado por Washington, que se exponían al bloqueo de sus activos en Estados Unidos.

Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la semana pasada las sanciones contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET), compañía estatal de la isla.

Las sanciones han motivado a gobiernos locales en el sur de Florida, hogar de la mayor parte del exilio cubano en Estados Unidos, a revocar licencias de negocios con presuntos nexos con La Habana.

Apenas el jueves, el Condado de Miami-Dade revocó la licencia fiscal local de la empresa Vanguard Energy, que pretendía exportar a Cuba 250.000 barriles de combustible al argumentar que la ciudad "no servirá como base de operaciones para actividades que socaven la ley federal o apoyen a la dictadura cubana".

FUENTE: Con información de EFE