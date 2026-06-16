Precio del petróleo de EEUU cierra por debajo de los 80 dólares el barril

El petróleo estadounidense West Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes en un 5,8% menos hasta los 76,05 dólares el barril, a la espera de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en Suiza, prevista para este viernes.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaron 4,7 dólares respecto al cierre anterior.

NARCOTRÁFICO Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

Negociaciones Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

"Así como vimos un frenesí de compra al comienzo de la guerra en Medio Oriente (...) ahora ocurre lo contrario", dijo a la AFP Stephen Shorck, analista de The Shorck Group, al hablar de un "éxodo" de inversores.

Se espera que EEUU e Irán firmarán el viernes un memorando de entendimiento en Suiza para poner fin al conflicto. Marcará el inicio de dos meses de negociaciones, con el primer paso siendo la esperada apertura completa del Estrecho de Ormuz, donde decenas de buques ya han salido. Por allí normalmente pasa una quinta parte de la producción global de petróleo.

Los precios del crudo también estuvieron bajo presión el martes por un artículo del Wall Street Journal que informó que Washington permitiría a Teherán reiniciar de inmediato la venta de petróleo y combustibles.

Desde el anuncio del domingo, los precios del oro negro han caído cerca de un 9%, pero se mantienen por encima de los niveles preguerra.

FUENTE: Con información de AFP.