martes 16  de  junio 2026
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La petición al juez federal se basa en que existen “problemas relacionados con transporte y seguridad”, y fue aceptada por la fiscalía y la defensa

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

EFE/Jane Rosenberg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Departamento de Justicia de EEUU solicitó al juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein aplazar la audiencia del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen en una cárcel de la ciudad, para el 22 de julio próximo.

La petición con fecha 16 de junio se basa en “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, según consta en el escrito consignado en el tribunal y que fue difundido por redes.

Lee además
El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026.
OPERACIÓN DE INTELIGENCIA

Muerte del "Niño Guerrero" se ejecutó con base en el Título 50, empleado para la captura de Maduro
Jay Clayton, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump postula para dirigir la Inteligencia de EEUU al fiscal que imputó al "Niño Guerrero" y a Maduro

La comparecencia del dictador venezolano y de su esposa estaba prevista para el 30 de junio.

El gobierno estadounidense presentó la solicitud luego de la operación militar en Venezuela que dio muerte a “El Niño Guerrero”, jefe de la banda criminal Tren de Aragua, designada organización terrorista extranjera desde 2025, en un avance de las relaciones de Trump con el régimen de Caracas.

Juicio de Maduro y Flores para julio

De ser aceptada la solicitud por el juez Hellerstein, será en julio cuando este decidirá si se inicia el juicio formal por los cargos de conspiración en narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas entre otros delitos federales y se da continuidad al proceso penal.

Se informó que tanto la fiscalía como los equipos de defensa expresaron su acuerdo con la solicitud de la justicia.

“Lo interesante no es la demora, sino la razón” comentó el comandante Jesús Romero en un mensaje por X en el que dio a conocer del nuevo aplazamiento de la audiencia.

“Lo que sí sabemos es que cuando el Departamento de Justicia menciona específicamente transporte y seguridad en un caso de esta magnitud, vale la pena prestar atención”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066820108765274362&partner=&hide_thread=false

Testigos en espera de declarar

En el proceso está previsto que el militar venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia del chavismo y detenido en EEUU a la espera de una sentencia por narcotráfico, preste declaración como testigo en el caso.

Carvajal habría llegado al acuerdo de la fiscalía de cooperar en ese proceso a cambio de reducir su condena que podría llegar a ser hasta de cadena perpetua por la gravedad de los hechos en perjuicio de la seguridad de EEUU.

También estarían dispuestos a testificar otros procesados por la justicia estadounidense.

FUENTE: Con información comandante Jesús Romero red X

Temas
Te puede interesar

Opositores y abogados de Cuba en el exilio se unen para preparar la transición democrática

EEUU afirma que la inflación de un dígito en Venezuela "demuestra" resultados del plan de Trump

Chile anuncia investigación por posible tráfico de cientos de niños haitianos que ingresaron al país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una madre y su hija de 22 años enfrentan simultáneamente dos diagnósticos de cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional, física y económica. Hoy, piden el apoyo de la comunidad para poder continuar con sus tratamientos.
GoFundMe

Familia venezolana en Doral enfrenta doble diagnóstico de cáncer y pide apoyo a la comunidad

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
Cuba

Reportan nuevo sismo con una magnitud de 5,3 frente a las costas de Pinar del Río

Roberto García Cabrejas 
BAJO LA LUPA

De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Negociaciones

Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Te puede interesar

El senador de Florida, Rick Scott, en el Museo del Holocausto de Florida, en San Petersburgo.
RECHAZO

Líderes de Florida exigen cancelar conciertos de Kanye West en Tampa por historial antisemita

Por Daniel Castropé
La cumbre del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, cerca de Suiza, y contará con la presencia de los líderes de los países miembros, así como del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de Asuntos Exteriores y de la República Democrática del Congo y de los ministros de Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Paz

Trump llama a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
APOYO

Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Detectives investigan incidente que dejó a un hombre gravemente herido en Miami-Dade