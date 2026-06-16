Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

MIAMI .- El Departamento de Justicia de EEUU solicitó al juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein aplazar la audiencia del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flore s, quienes permanecen en una cárcel de la ciudad, para el 22 de julio próximo.

La petición con fecha 16 de junio se basa en “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, según consta en el escrito consignado en el tribunal y que fue difundido por redes.

SEGURIDAD NACIONAL Trump postula para dirigir la Inteligencia de EEUU al fiscal que imputó al "Niño Guerrero" y a Maduro

OPERACIÓN DE INTELIGENCIA Muerte del "Niño Guerrero" se ejecutó con base en el Título 50, empleado para la captura de Maduro

La comparecencia del dictador venezolano y de su esposa estaba prevista para el 30 de junio.

El gobierno estadounidense presentó la solicitud luego de la operación militar en Venezuela que dio muerte a “El Niño Guerrero”, jefe de la banda criminal Tren de Aragua, designada organización terrorista extranjera desde 2025, en un avance de las relaciones de Trump con el régimen de Caracas.

Juicio de Maduro y Flores para julio

De ser aceptada la solicitud por el juez Hellerstein, será en julio cuando este decidirá si se inicia el juicio formal por los cargos de conspiración en narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas entre otros delitos federales y se da continuidad al proceso penal.

Se informó que tanto la fiscalía como los equipos de defensa expresaron su acuerdo con la solicitud de la justicia.

“Lo interesante no es la demora, sino la razón” comentó el comandante Jesús Romero en un mensaje por X en el que dio a conocer del nuevo aplazamiento de la audiencia.

“Lo que sí sabemos es que cuando el Departamento de Justicia menciona específicamente transporte y seguridad en un caso de esta magnitud, vale la pena prestar atención”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2066820108765274362&partner=&hide_thread=false ATENTOS.



El Departamento de Justicia acaba de solicitar al juez federal Alvin Hellerstein posponer la próxima audiencia del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio de 2026.



Lo interesante no es la demora.



Lo interesante es la razón:



“Problemas… pic.twitter.com/TeXpVzyG7e — Jesus Romero (@CommanderRomero) June 16, 2026

Testigos en espera de declarar

En el proceso está previsto que el militar venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de Inteligencia del chavismo y detenido en EEUU a la espera de una sentencia por narcotráfico, preste declaración como testigo en el caso.

Carvajal habría llegado al acuerdo de la fiscalía de cooperar en ese proceso a cambio de reducir su condena que podría llegar a ser hasta de cadena perpetua por la gravedad de los hechos en perjuicio de la seguridad de EEUU.

También estarían dispuestos a testificar otros procesados por la justicia estadounidense.

FUENTE: Con información comandante Jesús Romero red X