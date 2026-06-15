Trump niega que EEUU vaya a pagar $300 millones a Irán: "Es parte de una campaña de noticias falsas"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa en la Sala de Conferencias de Prensa James S. Brady en la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una cena de trabajo con los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en Evian, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas".

El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

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Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluya un pago de 300 millones de dólares.

La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

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El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración de Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

Sanciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este lunes que el acuerdo preliminar alcanzado con Irán carece de muchos detalles y lo describió como "un documento muy general".

En una entrevista con CNN, Vance señaló que varios aspectos fundamentales aún deberán resolverse durante la fase de negociaciones técnicas que establece un periodo de 60 dias.

"En varios asuntos, tendremos que resolver estas cuestiones durante la fase de negociación técnica", afirmó el vicepresidente.

Vance también rechazó las afirmaciones de Teherán de que Washington se comprometió a levantar sanciones o descongelar activos iraníes durante el período de conversaciones de 60 días.

Dependerá del cumplimiento

Según indicó, cualquier alivio económico dependerá de que Irán asuma compromisos verificables para dejar de financiar a grupos aliados en Medio Oriente y abandone sus aspiraciones de desarrollar capacidades nucleares.

Y esto solo se hará evidente si Irán cumple su promesa; entonces aquí hay un enfoque donde verificamos y donde hay beneficios reales. Siempre y cuando Irán cumpla con su parte de la obligación".

Si los iraníes cumplen con este acuerdo, todo irá bien; transformará el Medio Oriente durante los próximos 50 años.

Irán es el principal patrocinador del terrorismo a través de Hezbolá, Hamás, Hutíes y otros grupos.

Negociaciones a finales de la semana

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

"Los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana", añadió.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente, JD Vance, precisó la fuente.

La firma oficial del acuerdo tendrá lugar en una ceremonia prevista para el próximo viernes en Suiza.

Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que el estrecho de Ormuz habrá reabierto totalmente el viernes, después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Aunque el contenido del acuerdo no se ha divulgado, Irán indicó que las negociaciones deben comenzar como máximo dentro de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en cuestiones espinosas como su programa nuclear o las sanciones contra su economía.

En declaraciones previas a una cumbre del G7 en Francia, Trump dijo que el estrecho estará "completamente abierto" el viernes y añadió que no "cree" que haga falta "mucha ayuda" para mantener esa vía marítima crucial abierta.

"Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz", había afirmado antes en su red Truth Social.

El cierre de Ormuz, bloqueado por Irán desde que empezó la guerra, ha tenido un gran impacto en la economía mundial, provocando inflación en numerosos países y problemas de suministro de fertilizantes necesarios para la producción de alimentos, entre otros.

Alivio

La noticia del acuerdo fue recibida con alivio por parte de la comunidad internacional y los mercados.

Las bolsas mundiales subieron debido a que los operadores apostaron a que la reapertura del estrecho aliviaría la presión sobre el suministro energético. En la Bolsa de Nueva York el Dow Jones marcó un nuevo récord y el Nasdaq subió más de un 3%.

Los precios del crudo bajaron casi un 5% hacia los 80 dólares por barril, después de dispararse por encima de los 110 dólares poco después del inicio de la guerra.

Según Estados Unidos y Pakistán, mediador en el conflicto, el acuerdo debía firmarse el viernes en Suiza.

Pero un funcionario de la administración estadounidense dijo este lunes que Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qaliabaf ya lo han rubricado electrónicamente.

"El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su... dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa", dijo el funcionario, que habló con los periodistas bajo condición de anonimato.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que Teherán y Washington conversarán para encontrar un "acuerdo final" dentro de dos meses.

FUENTE: Con información de EFE y AFP