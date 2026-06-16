Trump sopesa enviar el memorando de entendimiento alcanzado con Irán al Congreso para su "revisión"

El presidente Donald Trump llega para asistir a un interludio musical antes de una cena de gala como parte de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.

ÉVIAN — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que podría enviar el memorando de entendimiento alcanzado con las autoridades iraníes al Congreso para su "revisión" por parte de congresistas y senadores que han dicho tener dudas sobre el contenido de este documento.

Durante un encuentro bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, en los márgenes de la cumbre del G7 en Évian, Francia, el magnate neoyorquino dijo estar dispuesto a "enviar los detalles" a los miembros del Congreso, según informaciones de la cadena de televisión CNBC.

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No obstante, no ofreció información alguna sobre cuándo podrían recibir este texto, que ya fue firmado de forma digital el domingo entre las partes, pero será rubricado oficialmente este viernes en Suiza.

"Lo que me gustaría hacer es enviarlo y decirles que no deben aprobarlo. Entonces lo aprobarán", aclaró, en una aparente broma que llega después de que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmara que no había sido notificado de ninguna reunión informativa del Congreso sobre el acuerdo.

El preacuerdo extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y crearía un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní, entre otras cuestiones. De momento, no se ha hecho público su contenido, pero Trump aseguró que dará a conocer los detalles el viernes.

La noticia del acuerdo se ha topado con reacciones tibias en el Capitolio esta semana, incluso por parte de algunos aliados clave de Trump.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo estar "satisfecho" con un acuerdo para la posible apertura del estrecho de Ormuz, que quedó prácticamente cerrado por el conflicto. Sin embargo, expresó que el Congreso debería tener la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Acuerdo es "factible"

Trump consideró este martes factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones, entre otras cuestiones.

"El plazo es de alrededor de 60 días. Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto. Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal", dijo al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

En ese encuentro, que tiene lugar al margen de la cumbre del G7 que se celebra del lunes al miércoles en Évian (Francia), consideró que "ahora que la relación se ha normalizado" puede haber avances "bastante rápido".

"Podría ir más rápido, aunque también podría tardar más. Pero podría acelerarse", dijo Trump, que señaló no tener ningún problema en publicar el memorando de entendimiento, pero sí que le gustaría contar "con un marco formal para hacerlo".

¿Qué dice el acuerdo?

"Es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. Eso es lo que dice", insistió el líder republicano.

Trump subrayó que eso era "cerca del 99,9 %" de lo que él exigía, "porque no podía permitir" eso.

Además, apuntó, el texto establece que el estrecho de Ormuz va a estar abierto "libre de peajes", más allá de los 60 días: "Cuando abra completamente, estará libre de peajes", destacó felicitando a sus fuerzas armadas por el "extraordinario bloqueo" ejercido sobre esa vía marítima.

El presidente estadounidense dejó claro también que su Gobierno no ha acordado gastar 300.000 millones de dólares en Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral.

"No tenemos ninguna obligación", dijo destacando que lo acordado sí les autoriza "a ir e invertir en caso de querer en un futuro".

La formalización del memorando de entendimiento está prevista para este viernes o el fin de semana en Ginebra, con la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Se abriría después el plazo de 60 días para negociar el pacto definitivo.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE