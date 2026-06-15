lunes 15  de  junio 2026
Investigación

Bombardero estadounidense B-52 se estrella en base aérea en California tras despegar

La aeronave B-52 Stratofortress cayó "poco después del despegue en la base aérea de Edwards" a las 11H20 locales, detalló la instalación militar en Facebook

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la RAF Fairford en el suroeste de Inglaterra el 15 de marzo de 2026.

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despega de la RAF Fairford en el suroeste de Inglaterra el 15 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES — Un bombardero de Estados Unidos se estrelló en una instalación militar en California este lunes, informó la base aérea.

La aeronave B-52 Stratofortress cayó "poco después del despegue en la base aérea de Edwards" a las 11H20 locales, detalló la instalación militar en Facebook.

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"Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo", agregó el comunicado.

Consultado, el departamento de prensa de la base aérea de Edwards no ofreció detalles sobre el accidente.

Poco después del mediodía, la base dijo en un nuevo comunicado que cerró su aeródromo y que desviará todas las aeronaves que tengan previsto aterrizar allí.

"Asimismo, todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se concentre íntegramente en las operaciones de respuesta de emergencia", agregó.

Imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo.

Se observaban también vehículos de asistencia en la pista aérea.

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Bombardero empleado en diferentes conflictos

La instalación militar se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles.

El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing.

Es utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde los años 1950.

Fue diseñado originalmente para ir a la guerra con la Unión Soviética, pero ha recibido mejoras continuas para mantenerlo en servicio durante décadas desde el fin de la Guerra Fría.

Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en Irán.

El avión suele tener una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un navegador de radar, un navegador y un oficial de combate, de acuerdo con una hoja de datos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El bombardero, que puede cargar diversas armas, incluyendo bombas y misiles de crucero, tiene una envergadura de 56 metros y una longitud de 48 metros.

El caso está bajo investigación por las autoridades.

FUENTE: Con información de AFP

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