Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

MIAMI. - La representante federal María Elvira Salazar aseguró esta semana el respaldo de los seis alcaldes no demócratas que ocupan los principales cargos municipales electos en el distrito congresional 27 de Florida.

Los jefes municipales anunciaron su apoyo a la reelección de Salazar al destacar las inversiones federales que la legisladora republicana gestionó para sus comunidades en el condado Miami-Dade, en un momento en que la contienda figura entre las pocas de Florida calificadas como competitivas para los comicios de noviembre.

EL GOBIERNO Y TU DINERO Jefe financiero de Florida acusa a Miami-Dade de despilfarrar $807 millones en tres años

ACCIÓN LEGAL Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Bloque municipal

Los seis alcaldes que firmaron el respaldo son Joseph Corradino, de Pinecrest; Karyn Cunningham, de Palmetto Bay; Eric Díaz-Padrón, de West Miami; Vince Lago, de Coral Gables; Tim Meerbott, de Cutler Bay; y Joe Rasco, de Key Biscayne.

Díaz-Padrón, Lago, Meerbott y Rasco militan en el Partido Republicano, al igual que Salazar, mientras que Corradino y Cunningham no tienen afiliación partidista. Todos ejercen cargos que, en términos técnicos, son apartidistas. Cada uno justificó su apoyo con referencias a fondos federales canalizados hacia sus municipios.

Corradino afirmó que la congresista aportó millones de dólares para los sistemas de drenaje pluvial e infraestructura de Pinecrest. Cunningham reconoció la financiación del Parque de los Veteranos de Palmetto Bay y las mejoras en el drenaje pluvial de esa localidad, a la que describió como una “verdadera defensora” de la ciudad.

Por su parte, Díaz-Padrón mencionó avances en el sistema de agua potable, el drenaje y un nuevo centro intergeneracional en West Miami. A su vez, Lago señaló la financiación del futuro Centro de Movilidad de Coral Gables —un proyecto sostenido principalmente con recursos estatales y locales— y millones de dólares en inversiones vinculadas a la Universidad de Miami.

Asimismo, Meerbott destacó la infraestructura para el manejo de aguas pluviales y los fondos para la restauración de los Everglades, mientras que Rasco elogió el trabajo de la legisladora en materia de resiliencia costera y protección de la Bahía de Biscayne.

“Ya ha conseguido millones en fondos federales para nuestra hermosa isla con el fin de abordar las inundaciones y fortalecer nuestros esfuerzos de resiliencia, y continúa luchando para obtener fondos federales cruciales para nuestro importante estudio de viabilidad que ayudará a proteger nuestra costa de la erosión y el aumento del nivel del mar”, expresó Rasco.

Respuesta de Salazar

En un comunicado que acompañó el anuncio, Salazar dijo sentirse “honrada de contar con el apoyo de estos destacados alcaldes”.

La congresista sostuvo que los titulares municipales “saben de primera mano que escucho, me comprometo y lucho por cada comunidad del distrito 27 de Florida”.

A lo que agregó: “Ya sea ayudando a los municipios a impulsar prioridades de larga data o asegurándome de que los residentes tengan una voz fuerte en Washington, siempre cumpliré con mi deber para el sur de Florida”.

Según su campaña, Salazar ha gestionado más de 89 millones de dólares en financiación para proyectos comunitarios desde que ganó el escaño en 2020. La legisladora también cuenta con el aval “completo y total” del presidente Donald Trump, quien la respaldó públicamente para la reelección.

Un distrito en disputa

El distrito 27 figura entre los tres de Florida que el Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC) ha señalado como “en juego” para el ciclo de 2026.

Tres firmas de análisis no partidistas —Crystal Ball de Larry Sabato, CQ/Roll Call y Cook Political Report— mantienen la calificación de “probable” republicano, aunque las tres la rebajaron desde “seguro republicano” en los meses recientes.

Trump ganó esa demarcación por 15 puntos porcentuales en 2024 y Salazar fue reelecta ese mismo año por casi 21 puntos.

En el plano financiero, la congresista recaudó cerca de un millón de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que elevó su acumulado para el ciclo por encima de los 1,87 millones.

En las primarias republicanas del 18 de agosto enfrentará a Vincent Arias, quien hasta el 31 de marzo había reunido 127.500 dólares, monto que incluye un autopréstamo reembolsable de 99.000 dólares.

Frente demócrata

Del lado demócrata, la exfiscal federal e investigadora del comité de la Cámara sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, Robin Peguero, compite en las primarias con el expresentador de noticias Eliott Rodriguez.

Una encuesta de Blueprint Polling, realizada en marzo, ubicó a ambos aspirantes a escasa distancia de Salazar en escenarios hipotéticos de elección general. Peguero ha superado los 900.000 dólares recaudados, según su campaña, con aportes exclusivamente individuales.

El distrito 27 abarca Coral Gables, Cutler Bay, Key Biscayne, Palmetto Bay, Pinecrest, South Miami, West Miami y parte de Miami al sur de la autopista Dolphin Expressway. Las primarias se celebrarán el 18 de agosto y la elección general, el 3 de noviembre.