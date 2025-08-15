Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.

El CEO de la UFC, Dana White , aseguró que Conor McGregor tiene un interés real en competir en un evento histórico que la promotora planea realizar en los terrenos de la Casa Blanca el próximo 4 de julio de 2026 , con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

White, en el pódcast Pardon My Take, reveló que el excampeón de dos divisiones “está de vuelta en el programa de pruebas antidopaje” y entrenando con regularidad:

“Quiere la pelea en la Casa Blanca. Me lo repite todo el tiempo. Si se mantiene en forma y sigue entrenando, es el combate que busca”.

McGregor, considerado la mayor estrella en la historia de las artes marciales mixtas, no compite desde su derrota ante Dustin Poirier en julio de 2021. Su regreso estaba programado contra Michael Chandler en UFC 303 en junio de 2024, pero tuvo que retirarse por lesión.

El peleador irlandés de 37 años dijo el mes pasado que sería “un honor” formar parte de este evento único en la historia de la UFC.