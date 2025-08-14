María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

MIAMI. - A tono con las acciones que inició EEUU contra el Cártel de los Soles , María Corina Machado afirmó que el régimen de Maduro se encuentra en una situación “tremendamente comprometida” frente al avance internacional para debilitar “la estructura criminal que depende de chorros de dinero” producto de las drogas.

“Lo que hay que hacer y ya está ocurriendo es de manera concertada con democracias de occidente, que reconocen que es una estructura criminal, es cortarle las vías de financiamiento por petróleo, mercado negro, de la droga, del lavado de dólares” dijo la líder opositora. “Eso es lo que está en marcha, en paralelo con toda la dimensión del trabajo interno y hay que hacerlo ahora, pero desde una perspectiva totalmente distinta a la que los venezolanos estuvimos acostumbrados durante décadas”.

VENEZUELA María Corina Machado reitera que Venezuela se convertirá en el Hub Energético de las Américas

Machado dio sus declaraciones en entrevistas recientes a medios de Miami y del exterior, relacionadas con informaciones que develan operaciones criminales del narcotráfico desde Venezuela y que coinciden con las recientes acciones militares del gobierno de Trump,

Régimen de Maduro es “criminal”

Luego de señalar que el régimen de Maduro se creía intocable por sus vínculos con aliados criminales, como Hezbolá, Cuba, carteles de droga y la guerrilla colombiana, Machado aseguro que se ha debilitado y ha quedado en evidencia.

“La documentación sobre el régimen como estructura criminal era indispensable para poder pasar a las siguientes acciones y con la gran valentía de los perseguidos, presos, de muchos silenciados, se ha permitido que se construya ese expediente criminal del régimen. A partir de allí es que podemos ejecutar acciones que elevan el costo”.

Aseguró que hacen falta más acciones positivas, además las sanciones, investigaciones y acusaciones. ”Hay que pasar a acciones conjuntas”.

“Necesitamos mucho más, y la justicia internacional las tiene perfectamente clasificadas para este tipo de organización criminal que está en poder de Venezuela”.

Dijo que es un reclamo “develar toda la estructura de acciones de corrupción”. “Hay actores internacionales que tienen cantidad de información y reclamamos que se haga público para que se demuestre todos los vínculos del Cartel de los Soles con el régimen de Maduro y los facilitadores financieros”.

EEUU y los venezolanos

Tras resaltar como grandes errores de Maduro “creer que después de las elecciones de 2024 se podía imponer por la violencia y el fraude, y subestimar la evidencia del triunfo de Edmundo González como presidente electo “que el mundo ya conoce”, reconoció la “política firme” del gobierno de EEUU al considerar al régimen de Venezuela una amenaza para las Américas y la seguridad interna.

“Queda clarísimo que se está enfrentando un régimen asociado a carteles de la droga para desestabilizar la región y que ha buscado la destrucción de la economía y de la vida de los venezolanos, intencionalmente”. Y prosiguió:

“Está claro que la única manera de lograr estabilidad en la región es con una transición de la democracia en Venezuela y es la absoluta prioridad en el hemisferio”, dijo.

Machado destacó que “hay claridad en la población venezolana de mantenernos firmes elevando la presión y que esto tiene un solo destino: este régimen va a salir del poder. Eso nadie lo puede dudar”.

Embed

FUENTE: Con información Youtube Maía Corina Machado