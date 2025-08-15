viernes 15  de  agosto 2025
Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

Taylor Stanberry hace historia al capturar 60 pitones, un record que la consagra como ganadora absoluta del certamen y símbolo de la lucha por la conservación de los Everglades, Florida

Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La joven cazadora Taylor Stanberry se convirtió en la gran protagonista del Desafío de Pitones de Florida 2025™ al capturar nada menos que 60 pitones birmanas, lo que le valió el Gran Premio Definitivo de 10.000 dólares en esta competencia que busca frenar la expansión de esta especie invasora en el sur de Florida.

El evento, organizado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) en colaboración con diversas agencias y patrocinadores, se celebró durante 10 días -entre el 11 al 20 de julio- y reunió a 934 participantes provenientes de 30 estados y Canadá. En total, se retiraron 294 pitones birmanas, un nuevo récord en la historia del desafío.

La ganadora del certamen en Florida

La hazaña de Stanberry se anunció en la reunión de la FWC celebrada en Havana, Florida, una pequeña ciudad en el condado de Gadsden, 14 millas al norte de Tallahassee. Esta victoria fue reconocida como un ejemplo de dedicación y compromiso con la conservación de los Everglades. “El récord número de pitones invasoras retiradas durante la competencia es una gran victoria para la fauna nativa”, destacó Rodney Barreto, presidente de la FWC.

Además del impresionante desempeño de Stanberry, el concurso premió a los mejores en distintas categorías: profesional, principiante y militar. En total, se repartieron miles de dólares en premios para quienes lograron capturar la mayor cantidad o el ejemplar más largo. Este año, el premio reptil más lago capturado con una medida de 15 pies y 11 pulgadas lo obtuvo el novato, Míchel Marousky.

Especie invasora y dañina

La pitón birmana es una de las especies invasoras más dañinas para el ecosistema de los Everglades, donde depreda aves, mamíferos y reptiles nativos. Desde el año 2000, se han eliminado más de 23.000 ejemplares en Florida.

El Desafío de Pitones de Florida forma parte de los esfuerzos estatales para controlar esta amenaza y, según la FWC, la colaboración de cazadores experimentados y ciudadanos comprometidos seguirá siendo clave para proteger este patrimonio natural.

