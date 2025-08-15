viernes 15  de  agosto 2025
SUCESOS

Acusan a siete oficiales penitenciarios de Florida por golpiza a recluso

Los funcionarios enfrentan cargos que incluyen agresión, manipulación de evidencia y perjurio; el Departamento de Correccionales de Florida despidió a los implicados

El recluso Christopher Castro y los oficiales Shentrica Clark y DAndre Hill

Fiscalía Estatal de Miami-Dade
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - Siete oficiales del Departamento de Correccionales de Florida fueron arrestados el jueves bajo la acusación de golpear a un recluso esposado y luego encubrir los hechos.

El incidente ocurrió el 5 de abril de 2024 en el Instituto Correccional de Dade, al sur de Miami-Dade, presuntamente porque el reo había sido acusado previamente de amenazar a un guardia.

Agresión

Los registros judiciales indican que la teniente Shentrica Clark ordenó a otros oficiales que trasladaran al recluso Christopher Castro, de 30 años, desde las duchas hasta su oficina.

En lugar de una conversación, los oficiales llevaron a Castro a una celda fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. Allí, los oficiales Jordi Calero y DeAndre Hill presuntamente lo patearon y golpearon en la cara, cabeza y espalda mientras permanecía esposado.

Otros cinco oficiales, Trayvon Norton, Richard Jackson, Freddie Morgan, Clark y Jochen Anglin, supuestamente presenciaron el asalto, pero no lo reportaron, según los informes del arresto.

Encubrimiento y lesiones

Tras la golpiza, Castro regresó a su celda con hematomas faciales visibles, sangrado y rasguños. Su solicitud de atención médica de emergencia fue denegada inicialmente.

Una teniente del turno siguiente descubrió las lesiones durante sus rondas de rutina y ordenó el traslado del recluso a la unidad médica.

Las investigaciones señalan que la teniente Clark informó falsamente que Castro había intentado apuñalar a un oficial y que buscaba atención médica para salir de su celda.

Una inspección posterior de la celda reveló manchas de sangre y evidencia de limpieza reciente, lo que derivó en cargos por manipulación de evidencia.

Acusaciones y reacciones

Los siete oficiales enfrentan una serie de cargos que incluyen agresión contra un detenido, manipulación de evidencia física, perjurio y falta de reporte del uso de fuerza.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, afirmó que "no hay lugar para la brutalidad deliberada en el sistema correccional de Florida" y que el caso será perseguido en los tribunales.

Por su parte, el Departamento de Correccionales de Florida confirmó que todos los implicados fueron despedidos y que la agencia "no tolera la conducta inapropiada hacia aquellos bajo nuestra custodia".

Este incidente se suma a un historial de controversias en el Instituto Correccional de Dade. Destaca la muerte de un recluso en 2022 por la que cuatro oficiales fueron acusados de asesinato.

