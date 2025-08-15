Acusan a siete oficiales penitenciarios de Florida por golpiza a recluso

MIAMI. - Siete oficiales del Departamento de Correccionales de Florida fueron arrestados el jueves bajo la acusación de golpear a un recluso esposado y luego encubrir los hechos.
Los funcionarios enfrentan cargos que incluyen agresión, manipulación de evidencia y perjurio; el Departamento de Correccionales de Florida despidió a los implicados
El incidente ocurrió el 5 de abril de 2024 en el Instituto Correccional de Dade, al sur de Miami-Dade, presuntamente porque el reo había sido acusado previamente de amenazar a un guardia.
Los registros judiciales indican que la teniente Shentrica Clark ordenó a otros oficiales que trasladaran al recluso Christopher Castro, de 30 años, desde las duchas hasta su oficina.
En lugar de una conversación, los oficiales llevaron a Castro a una celda fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. Allí, los oficiales Jordi Calero y DeAndre Hill presuntamente lo patearon y golpearon en la cara, cabeza y espalda mientras permanecía esposado.
Otros cinco oficiales, Trayvon Norton, Richard Jackson, Freddie Morgan, Clark y Jochen Anglin, supuestamente presenciaron el asalto, pero no lo reportaron, según los informes del arresto.
Tras la golpiza, Castro regresó a su celda con hematomas faciales visibles, sangrado y rasguños. Su solicitud de atención médica de emergencia fue denegada inicialmente.
Una teniente del turno siguiente descubrió las lesiones durante sus rondas de rutina y ordenó el traslado del recluso a la unidad médica.
Las investigaciones señalan que la teniente Clark informó falsamente que Castro había intentado apuñalar a un oficial y que buscaba atención médica para salir de su celda.
Una inspección posterior de la celda reveló manchas de sangre y evidencia de limpieza reciente, lo que derivó en cargos por manipulación de evidencia.
Los siete oficiales enfrentan una serie de cargos que incluyen agresión contra un detenido, manipulación de evidencia física, perjurio y falta de reporte del uso de fuerza.
La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, afirmó que "no hay lugar para la brutalidad deliberada en el sistema correccional de Florida" y que el caso será perseguido en los tribunales.
Por su parte, el Departamento de Correccionales de Florida confirmó que todos los implicados fueron despedidos y que la agencia "no tolera la conducta inapropiada hacia aquellos bajo nuestra custodia".
Este incidente se suma a un historial de controversias en el Instituto Correccional de Dade. Destaca la muerte de un recluso en 2022 por la que cuatro oficiales fueron acusados de asesinato.