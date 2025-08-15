Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera , presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.

MIAMI.– La Oficina del Sheriff de Miami-Dade solicita ayuda ciudadana para esclarecer el asesinato de Daylon Fleitas, un cubano de 35 años cuyo cadáver fue hallado el 9 de agosto dentro de un contenedor de reciclaje, dos días después de ser reportado como desaparecido.

Las autoridades buscan a los presuntos responsables, Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera , quienes estarían armados y huyendo con su hijo de cinco meses.

Ataque en un estacionamiento de Medley

Según el reporte policial, Fleitas habría sido apuñalado por Carballo el pasado 3 de agosto en un estacionamiento de Medley. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso se acercó a la camioneta de la víctima y momentos después, arrastró su cuerpo por el suelo.

El documento judicial detalla que Fleitas acudió al lugar, en la avenida 95 y calle 106 del noroeste, para cobrar una deuda de 10.000 dólares. “La víctima y el sujeto ingresaron a la camioneta. Poco después, se observa a la víctima caer del vehículo y al sujeto arrastrándola por el suelo”, señala el reporte.

Traslado del cuerpo y la evidencia clave

Las imágenes muestran cómo el sospechoso colocó un contenedor de reciclaje en la parte trasera de la camioneta de la víctima y se alejó, seguido por otro vehículo.

El 7 de agosto, la policía reportó la desaparición de Fleitas. Al día siguiente, agentes de Hialeah recuperaron la camioneta en la 210 calle del suroeste y la 203 avenida, con manchas de sangre y otros indicios relevantes.

Hallazgo del cadáver y causa de muerte

El 9 de agosto, el cuerpo de Fleitas fue localizado en un área boscosa con múltiples heridas provocadas por un objeto cortopunzante, según certificó el médico forense de Miami-Dade.

Llamado a la comunidad

La Oficina del Sheriff pide la colaboración ciudadana para dar con los sospechosos y recuerda que se puede aportar información de forma anónima llamando a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al 305-471-8477.