Copa América se queda sin anfitrión; Uruguay elimina a Estados Unidos

Mathias Olivera (16) celebra con sus compañeros tras anotar un gol para Uruguay en el partido contra Estados Unidos en el partido por el Grupo C de la Copa América, el lunes 1 de julio de 2024, en Kansas City, Missouri.

Muchos otros en el país opinarán de otra manera sobre su continuidad al frente de la selección nacional.

Estados Unidos claudicó en la primera ronda de la Copa América al sucumbir el lunes 1-0 ante Uruguay tras un polémico gol de Mathías Olivera en el segundo tiempo.

Uruguay completó un pleno de victorias para emerger primero del Grupo C, con un saldo de nueve goles a favor y uno en contra. La segunda plaza de la llave fue para Panamá, que cumplió con lo que le correspondía al vencer 3-1 a Bolivia.

Picsart_24-06-28_09-50-16-955.jpg Darwin Núñez (izquierda) festeja tras marcar el segundo gol de Uruguay ante Bolivia en el partido por el Grupo C de la Copa América, el jueves 27 de junio de 2024, en East Rutherford, Nueva Jersey. AP/Julia Nikhinson

La Celeste, que intenta conquistar su 16to título de la Copa América y el primero desde 2011, redondeó el ideal de nueve puntos, seguido por Panamá con seis y Estados Unidos con tres. Bolivia quedó en el fondo con las arcas vacías.

“Se vio que en los momentos difíciles sabemos jugar como equipo”, dijo Olivera al aludir a un trámite de pierna fuerte.

Uruguay perdió al atacante Maximiliano Araújo en el primer tiempo tras un fuerte choque con el zaguero Tim Ream cerca del área estadounidense. Tuvo que ser sacado del campo de juego en camilla, aunque se le vio mover los brazos rumbo al túnel.

“Ellos salían muy bien de contra y la verdad que tocó sufrir bastante pero por suerte pudimos aguantar”, sostuvo Olivera.

Uruguay no lograba ganar sus tres partidos en la fase de grupos del torneo continental desde 1935. Y eso fue en el cuadrangular por el título, superando a Perú, Chile y Argentina.

En cuartos de final, Uruguay viajará a Las Vegas para medirse al segundo segundo clasificado del Grupo D, todavía por definir, entre Colombia, Brasil o Costa Rica. El próximo destino de Panamá será el desierto de Arizona, donde se las verá contra el primero de esa llave.

“Feliz por la clasificación y porque el equipo pueda adaptarse a todo”, comentó el zaguero uruguayo Ronald Araújo. “Que venga el que venga, nosotros estamos preparados y vamos a salir a ganar el encuentro que nos toque”.

La Celeste no pudo contar con el técnico Marcelo Bielsa, suspendido por el retraso del equipo para iniciar el segundo tiempo en dos sus primeros encuentros. Diego Reyes y Pablo Quiroga estuvieron a cargo en la banca en una noche húmeda en Kansas City.

“Enfrentamos a un rival que estaba muy necesitado y salió a buscar el partido desde un primer momento", dijo Quiroga. "Nos fuimos acomodando y el trámite resultó favorable por momentos. En líneas generales, el equipo no perdió su estilo”.

Uruguay se adelantó a los 66 minutos cuando Nicolás De La Cruz ejecutó un tiro libre. El arquero estadounidense Matt Turner devolvió un cabezazo de Ronald Araújo, quien había superado en el salto a Ream. El rebote quedó a los pies de Olivera, quien nada más tuvo que empujar el balón con su pie izquierdo.

Olivera parecía estar en posición adelantada en el primer cabezazo pero el gol fue ratificado por el VAR.

La eliminación estadounidense seguro acentuará los pedidos para el despido de Berhalter de cara a la Copa Mundial de 2026, en la que el país será coanfitrión junto a México y Canadá.

“Tendremos que analizar todo lo ocurrido en el torneo y ver en qué nos quedamos cortos", señaló Berhalter. “Es obvio que el partido contra Panamá nos pasó factura. Todos colectivamente, el cuerpo técnico, los jugadores, la dirección deportiva, debemos analizar cómo mejorar. Sabemos que tenemos un equipo talentoso, uno con un gran potencial, pero no supimos mostrarlo”.

Con un plantel formado en su totalidad por jugadores que militan en clubes europeos, Berhalter y Estados Unidos confiaban en realizar una buena campaña tras sucumbir ante Holanda en los octavos de final del Mundial de 2022. En su lugar, los anfitriones sólo pudieron derrotar 2-0 a Bolivia en el debut y seguido perdieron 2-1 ante Panamá para quedar con la soga al cuello.

“Comenzamos bien y pusimos mucha intensidad, pero nos faltó algo más de calidad”, reconoció el capitán estadounidense Christian Pulisic. “Siento que lo dejamos todo, pero no pudimos anotar”.

Tres minutos después del gol de Uruguay, Estados Unidos tuvo al alcance la posibilidad de clasificarse cuando Bruno Miranda empató para Bolivia ante Panamá en el partido que se disputaba a la vez en Orlando, Florida. Pero Panamá reaccionó para embolsarse los tres puntos.

“Este no deja de ser un equipo joven, con mucho potencial. Pero el potencial no sirve de nada si sales a la canchas y no logras cumplir”, indicó el zaguero Antonee Robinson. “Todos necesitamos elevar el nivel, incluyéndome yo”.

Berhalter renovó como seleccionador en junio de 2023, aceptando un contrato hasta el próximo Mundial. Pero pese a una alineación con Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams, Estados Unidos fue incapaz de emular lo que hizo en su última Copa América, cuando perdió ante Argentina en las semifinales en 2016.

Durante el segundo tiempo del lunes, los hinchas locales empezaron a corear: “¡Fuera Gregg!”.

FUENTE: AP