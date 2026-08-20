jueves 20  de  agosto 2026
ENTRETENIMIENTO

Cosanostra Miami lanza "Cosanostra Reality", la serie sobre la vida detrás del nightclub

El primer episodio del reality se estrenará este viernes, 21 de agosto en YouTube, seguido por un fin de semana de celebración que busca llevar la experiencia de Cosanostra a una audiencia internacional

Cosanostra Reality.

Cosanostra Reality.

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI--¿Qué sucede realmente detrás de las puertas de uno de los night clubs latinos más reconocidos de Miami? ¿Qué pasa antes de que lleguen los clientes, cuando un artista cambia sus planes a último minuto o cuando una noche puede representar decenas de miles de dólares en juego?

Ahora, el público podrá descubrirlo.

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Este viernes 21 de agosto llega “Cosanostra Reality”, una nueva serie de reality que llevará a las audiencias al interior de Cosanostra Miami para mostrar una faceta que normalmente permanece fuera de cámara: el negocio, la presión, las decisiones de último minuto, los artistas, el equipo, los clientes, el entretenimiento y el caos que hacen posible una sola noche en la vida nocturna de Miami.

El primer episodio, titulado “La vida dentro del mejor club de Miami”, tendrá su gran estreno en YouTube este viernes a las 11:30 p.m., mientras Cosanostra celebrará el lanzamiento en vivo desde el propio club a partir de las 11:00 p.m., con artistas invitados para tirar la casa por la ventana.

Pero la celebración no termina ahí.

El sábado 22 de agosto, Cosanostra Miami continuará el fin de semana con una celebración especial por el cumpleaños de Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, convirtiendo el lanzamiento de la serie “Cosanostra Reality” en un fin de semana diseñado para mostrar no solamente la fiesta, sino el estilo de vida, la operación y la cultura que existen detrás de una de las marcas latinas de nightlife más reconocidas de Miami.

Para Oscar Rodriguez, fundador y CEO de Cosanostra, el proyecto también representa la historia de una trayectoria marcada por el trabajo.

“Yo empecé siendo dishwasher de un restaurante en Miami Beach. Muchas personas se me acercaron y me dijeron que no lo iba a poder hacer. A mí me movieron el dinero y las ganas de salir adelante. Un día malo ahora son $40,000 y $50,000”, confiesa Rodriguez.

Su testimonio es precisamente parte de lo que “Cosanostra Reality” busca revelar: que detrás de las luces, los artistas y las noches llenas de público existe un negocio de alto riesgo que requiere tomar decisiones constantemente y asumir una enorme presión.

La velocidad de la vida nocturna también representa uno de los mayores retos para el equipo de Cosanostra. “La comunicación a veces vamos un poco a lo loco,” reconoce Ronald Montero, director de Marketing, al describir el ritmo frenético que existe detrás de cada evento.

Desde cambios de último minuto hasta la coordinación de artistas, promociones, producción y redes sociales, el equipo debe reaccionar prácticamente en tiempo real.

Y en una industria donde las redes sociales pueden convertir a un artista en tendencia de la noche a la mañana, tener millones de seguidores no necesariamente significa llenar una discoteca. Para David Rodriguez, Entertainment Manager, una de las claves está en entender la diferencia entre popularidad digital y verdadero impacto frente a una audiencia. “Un artista puede ser muy famoso en redes, pero no tener engagement con el público real.”

Esa lectura del público es fundamental para un nightclub que recibe artistas, celebridades y personalidades de diferentes mercados y que busca crear experiencias que trasciendan las redes sociales.

Detrás de toda esta operación existe un equipo que conoce de primera mano la magnitud de la marca. Para Manuel Perez, General Manager, la dimensión de Cosanostra puede resumirse en una sola frase: “Cosanostra es un monstruo.”

Y precisamente ese “monstruo” será uno de los protagonistas de la nueva serie.

“Cosanostra Reality” seguirá de cerca la operación del club y las historias de las personas que hacen posible cada noche, ofreciendo una mirada más íntima a una industria que suele verse únicamente desde afuera. El primer capítulo funcionará como una introducción a ese universo y como el punto de partida de una serie que continuará explorando lo que sucede antes, durante y después de que las puertas se abran.

El público podrá vivir el estreno desde Cosanostra y descubrir simultáneamente, a través de YouTube, la historia que ocurre detrás de sus puertas.

Para guest list, mesas VIP o más información, puedes seguir Cosanostra Miami en: Instagram: @cosanostramiami Website: http://cosanostramiami.com

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