jueves 20  de  agosto 2026
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly activan campaña por Florida con actos en Tampa y South Miami

Los ganadores de las primarias entran de inmediato en la disputa por la gobernación. El demócrata busca terreno en el sur del estado, mientras el republicano reúne a sus aliados en Tampa

Byron Donalds y David Jolly

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La campaña por la gobernación de Florida comienza a desplazarse hacia las calles apenas dos días después de las primarias. El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly programaron para este jueves sus primeras actividades públicas después de asegurar las nominaciones de sus respectivos partidos.

Jolly tenía previsto participar este jueves por la mañana en un desayuno con electores y dirigentes comunitarios en CasaCuba, en el sur de la Florida, acompañado por Gwen Graham, su compañera de fórmula, con quien busca presentar una propuesta moderada capaz de atraer a demócratas, independientes y republicanos descontentos.

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La elección de South Miami como punto de partida no es casual. Miami-Dade concentra una parte considerable del electorado estatal, además de comunidades hispanas que serán disputadas intensamente durante las próximas semanas. Los republicanos han mejorado su desempeño en el condado durante los ciclos electorales recientes, lo que obliga a Jolly a recuperar votantes y elevar la participación demócrata.

Durante las primarias del martes, Jolly obtuvo alrededor de 61% de los votos de su partido. Su discurso se ha concentrado en el costo de la vivienda, las primas de seguros, la educación y las dificultades económicas de las familias. Su condición de antiguo congresista republicano, quien posteriormente se declaró independiente antes de incorporarse al Partido Demócrata, constituye una parte central de su estrategia.

La campaña también mantiene actividades virtuales para reclutar voluntarios y contactar electores. Este jueves tiene programada una jornada telefónica entre las 7:00 y las 8:00 p. m. Estos operativos continuarán los martes y jueves durante las próximas semanas, de acuerdo con el calendario publicado por la organización.

Donalds reúne al liderazgo republicano

Donalds encabezará a las 5:00 p. m. un acto de unidad en Tampa, donde estará acompañado por la senadora federal Ashley Moody y el director financiero de Florida, Blaise Ingoglia. La concentración pretende dejar atrás las divisiones de la primaria y exhibir el respaldo de distintas figuras del Partido Republicano.

El congresista ganó la nominación con aproximadamente 48% de los votos y cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump, una ventaja considerable dentro de un estado que ha girado hacia posiciones conservadoras. Donalds podría convertirse, además, en el primer gobernador negro de Florida.

Su campaña ha enfocado sus propuestas en la reducción de impuestos, el costo de los seguros, la seguridad pública, la inmigración y la continuidad de las políticas conservadoras impulsadas durante los últimos años. Donalds también desafió previamente a Jolly a participar en tres debates estatales dedicados, entre otros temas, a vivienda, educación, crecimiento económico y funciones del Gobierno.

Una campaña corta y de alto impacto

La elección general se realizará el 3 de noviembre. El ganador reemplazará a Ron DeSantis, quien no puede aspirar a otro mandato consecutivo debido a los límites establecidos por la Constitución de Florida.

Donalds inicia la contienda favorecido por la fortaleza republicana y la influencia de Trump. Jolly, en cambio, deberá reconstruir una coalición competitiva en un estado donde los demócratas no ganan la gobernación desde 1994.

Las actividades de este jueves muestran las primeras rutas de ambos candidatos: Donalds busca consolidar la unidad republicana en Tampa y Jolly apuesta por ampliar su presencia en Miami-Dade. La campaña apenas comienza, pero los dos equipos ya se movilizan para convertir el resultado de las primarias en una organización estatal capaz de llegar a noviembre.

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