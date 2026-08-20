jueves 20  de  agosto 2026
ESCENA

Presentan en Miami "Soup The Musical"

El musical será presentado hasta este viernes 21 de agosto a las 7:00 p.m., y el sábado 22 a la 1:00 p.m. y 7:00 p.m., y el domingo 23 a la 1:00 p.m.

Flyer de la obra Soup The Musical.&nbsp;

Flyer de la obra "Soup The Musical". 

Cortesía/Soup The Musical
El cantautor Jim Camacho.

El cantautor Jim Camacho.

Cortesía/AR Entertainment
El escritor Gil Kaufman.&nbsp;

El escritor Gil Kaufman. 

Cortesía/AR Entertainment

MIAMI.- Mucho antes de que Hy Vong se convirtiera en uno de los restaurantes más queridos de Miami, su historia comenzó con una amistad inesperada entre dos mujeres cuyas vidas fueron transformadas para siempre por la guerra y que, más tarde, se encontraron gracias a la resiliencia, la compasión y la esperanza.

Este agosto, su extraordinaria historia llega al escenario con Soup The Musical, inspirado en el libro Mango &Peppercorns, que relata la historia real de Tung Nguyen y Kathy Manning.

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Tras llegar a Miami como refugiada de Vietnam, Tung encontró un hogar inesperado junto a Kathy. Juntas construyeron una familia, un futuro y, con el tiempo, Hy Vong, el íntimo restaurante vietnamita que se convirtió en un referente de la historia cultural y gastronómica de Miami.

Para generaciones de comensales, Hy Vong fue mucho más que un restaurante. Fue un lugar donde las comidas se disfrutaban sin prisas, los desconocidos se convertían en amigos y cada platillo contaba una historia. Tung y Kathy se ganaron el cariño de la comunidad, tanto por su calidez, sus personalidades y su inolvidable alianza como por la extraordinaria comida que ofrecían.

Aunque está inspirado en personas y acontecimientos reales, Soup The Musical narra una historia universal sobre encontrar un hogar, construir una familia y descubrir que los lazos más fuertes suelen formarse alrededor de una mesa compartida.

Producción

Con una banda sonora original llena de humor, nostalgia, esperanza y alegría, la obra celebra la resiliencia del espíritu humano y rinde homenaje al rico mosaico cultural que ha dado forma a la ciudad de Miami.

Producido por The MandelstamTheater, el musical cuenta con música y letras originales del galardonado compositor, artista de grabación y cantautor de Miami Jim Camacho. Reconocido por su estilo único para contar historias y por una trayectoria que abarca álbumes, cine, televisión y teatro, Camacho es también el compositor de Mouse King, una tradición navideña del sur de Florida.

Su música para Soup The Musical captura el humor, la humanidad y la profundidad emocional del recorrido de Tung y Kathy, al tiempo que celebra la energía y el carácter únicos de Miami.

“Esta es una historia de inmigrantes, pero es mucho más que eso; es una historia estadounidense. Habla de una persona que lo pierde todo, que abandona un país devastado por la guerra con poco más que esperanza y que, gracias al trabajo arduo, la determinación y la bondad de los demás, logra construir una nueva vida. En el camino comparte los sabores, las tradiciones y las recetas de su tierra natal, creando un restaurante que reúne alrededor de la misma mesa a personas de todos los orígenes”, comparte Jim Camacho.

“Hy Vong se convirtió en mucho más que un restaurante. Se transformó en un lugar donde las culturas se encontraron, nacieron amistades y creció una comunidad. Espero que el público salga inspirado por el valor que se necesita para empezar de nuevo, por la compasión que hace posible ese nuevo comienzo y por la convicción de que el sueño americano sigue vivo para quienes están dispuestos a luchar por él.”

El libreto fue escrito por Gil Kaufman, quien también dirige la producción. El equipo creativo se completa con la coreógrafa Stefanie Roos y el director musical John Camacho.

Quienes deseen asistir pueden adquirir las entradas en www.soupthemusical.com. El musical será presentado hasta este viernes 21 de agosto a las 7:00 p.m., y el sábado 22 a la 1:00 p.m. y 7:00 p.m., y el domingo 23 a la 1:00 p.m..

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