miércoles 17  de  junio 2026
ARGENTINA

Cristina Fernández de Kirchner enfrenta nueva advertencia judicial durante su arresto domiciliario

El tribunal advirtió a la exmandataria que puede perder el beneficio de prisión domiciliaria si incumple las condiciones fijadas tras su condena por corrupción

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) aparece en el balcón de su residencia mientras cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, el 10 de junio de 2026.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) aparece en el balcón de su residencia mientras cumple arresto domiciliario en Buenos Aires, el 10 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- La justicia argentina advirtió este miércoles a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si incumple las condiciones impuestas para completar la condena de seis años de cárcel por corrupción.

La decisión judicial se produce tras una serie de presuntas manifestaciones de apoyo realizadas frente a la vivienda de la exmandataria, donde cientos de simpatizantes se congregaron el pasado domingo bajo la consigna "Cristina libre".

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En una resolución emitida al cumplirse el primer año de la condena, el juez Rodrigo Giménez Uriburu intimó a Cristina Fernández de Kirchner a abstenerse de realizar acciones que puedan alterar el cumplimiento de las condiciones establecidas para su arresto domiciliario.

"Intímase a Cristina Fernández de Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida" la prisión domiciliaria, señala el documento judicial.

Condiciones

La advertencia surge luego de que la justicia considerara que determinados actos de respaldo político frente a la residencia de la exmandataria podrían afectar la tranquilidad del vecindario y vulnerar las condiciones impuestas por el tribunal.

Según medios argentinos, uno de los hechos observados por la justicia fue la instalación de una gran pancarta con la leyenda "De San José a La Rosada", colocada entre el balcón de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner y un edificio vecino. El tribunal considera que la exmandataria habría participado en la colocación del cartel desde el balcón donde habitualmente saluda a sus seguidores.

Condena por corrupción

Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallada culpable de defraudación al Estado en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos.

La exmandataria sostiene que el proceso judicial responde a una supuesta persecución política, mientras que la justicia argentina ratificó la validez de la condena en distintas instancias.

Recientemente, además, un tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para impedir el decomiso de parte de sus bienes en el marco de la causa.

El peronismo enfrenta una disputa por el liderazgo

La condena e inhabilitación de Cristina Fernández también aceleraron las tensiones internas dentro del peronismo, principal fuerza opositora al gobierno del presidente Javier Milei.

Analistas políticos sostienen que el escenario abrió una etapa de fragmentación en el movimiento peronista y generó una disputa por la conducción del espacio político que durante años orbitó alrededor de la figura de Fernández de Kirchner.

Entre los dirigentes que aparecen como potenciales referentes del sector figura el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien incrementó su protagonismo dentro de la oposición.

FUENTE: Con información de AFP

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