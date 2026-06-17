Messi iguala a Klose con un triplete histórico en el debut de Argentina en el Mundial 2026

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, dispara y anota el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Estadio de Kansas City, en Kansas City, el 16 de junio de 2026.

Lionel Messi volvió a hacer historia. El capitán de Argentina firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord histórico del alemán Miroslav Klose.

La noche en Kansas City tuvo un significado especial para el astro rosarino. Además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, Messi encontró el camino hacia una nueva marca legendaria dos décadas después de su estreno mundialista en Alemania 2006.

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Con 38 años y a pocos días de cumplir 39, el delantero del Inter Miami lideró a la vigente campeona del mundo con una actuación memorable que alimenta las esperanzas argentinas de defender el título conquistado en Catar 2022.

“Es un honor”, declaró Messi tras el encuentro. Sin embargo, minimizó el peso de los registros individuales y destacó el valor colectivo del triunfo. “Soy un agradecido de estar entre los mejores y por todo lo que pude conseguir”, afirmó.

El argentino superó en la clasificación histórica de goleadores mundialistas al brasileño Ronaldo Nazário (15) y alcanzó la cima compartida con Klose, mientras mantiene a la vista a figuras como Kylian Mbappé, quien también brilló este martes con un doblete para Francia.

Un debut cargado de emociones

El encuentro comenzó con intensidad para Argentina. Messi llegó a marcar en los primeros minutos, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. Poco después, el VAR anuló un tanto de Argelia, evitando una sorpresa temprana.

La apertura del marcador llegó al minuto 17. Rodrigo De Paul filtró un pase preciso y Messi sacó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

La celebración estuvo acompañada por una fuerte carga emocional. Tras el partido, Messi reveló que atravesó días difíciles fuera del terreno de juego y agradeció el apoyo recibido por sus compañeros durante ese periodo.

Scaloni se rinde ante su capitán

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, elogió una vez más a su máxima figura.

“Messi será el mejor hasta que él quiera”, afirmó el técnico, quien reconoció que el equipo afrontaba el estreno con la presión del recuerdo de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el inicio del Mundial de Catar.

Argentina tuvo que trabajar para controlar los intentos de reacción de Argelia en la segunda mitad, pero la jerarquía de su capitán terminó inclinando definitivamente el partido.

El récord quedó al alcance

El segundo gol llegó tras un error de Luca Zidane, que no logró controlar un disparo lejano de Alexis Mac Allister. Atento como siempre, Messi aprovechó el rebote para ampliar la ventaja.

La consagración de la noche se produjo en el minuto 77. Desde la frontal del área, el argentino definió con precisión para completar el primer hat trick de su carrera en los Mundiales y alcanzar a Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores.

Ovacionado por los más de 65.000 aficionados presentes en el Arrowhead Stadium, Messi abandonó el campo consciente de haber añadido otro capítulo inolvidable a su trayectoria.

Ahora, el capitán argentino tendrá la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales cuando enfrente a Austria y Jordania en los próximos compromisos del Grupo J.