miércoles 17  de  junio 2026
Fútbol

Messi iguala a Klose con un triplete histórico en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi marcó un triplete en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia y alcanzó los 16 goles de Miroslav Klose, igualando el récord histórico de anotaciones en los Mundiales

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, dispara y anota el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Estadio de Kansas City, en Kansas City, el 16 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, dispara y anota el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Estadio de Kansas City, en Kansas City, el 16 de junio de 2026. 

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Lionel Messi volvió a hacer historia. El capitán de Argentina firmó un triplete en la victoria 3-0 sobre Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 y alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord histórico del alemán Miroslav Klose.

La noche en Kansas City tuvo un significado especial para el astro rosarino. Además de convertirse en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, Messi encontró el camino hacia una nueva marca legendaria dos décadas después de su estreno mundialista en Alemania 2006.

Lee además
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Scaloni asegura que Messi "será aún más fundamental" en este Mundial
Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
FÚTBOL

Estos son los récords que Messi aspira a batir en el Mundial 2026

Con 38 años y a pocos días de cumplir 39, el delantero del Inter Miami lideró a la vigente campeona del mundo con una actuación memorable que alimenta las esperanzas argentinas de defender el título conquistado en Catar 2022.

“Es un honor”, declaró Messi tras el encuentro. Sin embargo, minimizó el peso de los registros individuales y destacó el valor colectivo del triunfo. “Soy un agradecido de estar entre los mejores y por todo lo que pude conseguir”, afirmó.

El argentino superó en la clasificación histórica de goleadores mundialistas al brasileño Ronaldo Nazário (15) y alcanzó la cima compartida con Klose, mientras mantiene a la vista a figuras como Kylian Mbappé, quien también brilló este martes con un doblete para Francia.

Un debut cargado de emociones

El encuentro comenzó con intensidad para Argentina. Messi llegó a marcar en los primeros minutos, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. Poco después, el VAR anuló un tanto de Argelia, evitando una sorpresa temprana.

La apertura del marcador llegó al minuto 17. Rodrigo De Paul filtró un pase preciso y Messi sacó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

La celebración estuvo acompañada por una fuerte carga emocional. Tras el partido, Messi reveló que atravesó días difíciles fuera del terreno de juego y agradeció el apoyo recibido por sus compañeros durante ese periodo.

Scaloni se rinde ante su capitán

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, elogió una vez más a su máxima figura.

“Messi será el mejor hasta que él quiera”, afirmó el técnico, quien reconoció que el equipo afrontaba el estreno con la presión del recuerdo de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el inicio del Mundial de Catar.

Argentina tuvo que trabajar para controlar los intentos de reacción de Argelia en la segunda mitad, pero la jerarquía de su capitán terminó inclinando definitivamente el partido.

El récord quedó al alcance

El segundo gol llegó tras un error de Luca Zidane, que no logró controlar un disparo lejano de Alexis Mac Allister. Atento como siempre, Messi aprovechó el rebote para ampliar la ventaja.

La consagración de la noche se produjo en el minuto 77. Desde la frontal del área, el argentino definió con precisión para completar el primer hat trick de su carrera en los Mundiales y alcanzar a Klose en la cima de la tabla histórica de goleadores.

Ovacionado por los más de 65.000 aficionados presentes en el Arrowhead Stadium, Messi abandonó el campo consciente de haber añadido otro capítulo inolvidable a su trayectoria.

Ahora, el capitán argentino tendrá la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales cuando enfrente a Austria y Jordania en los próximos compromisos del Grupo J.

Temas
Te puede interesar

Los 10 récords que podrían caer en el Mundial de 2026

Argentina recuerda en Miami su primer título

Mural de Messi hecho por amigos y vecinos causa furor en la periferia de Buenos Aires

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Habana, Cuba. 
Presión

Cierra operaciones plataforma de envío de víveres EEUU a Cuba tras crecientes sanciones

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.
NARCOTRÁFICO

Justicia de EEUU pide aplazar audiencia de Maduro y Flores para el 22 de julio próximo

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
APOYO

Seis alcaldes del distrito 27 de Florida respaldan la reelección de María Elvira Salazar

La cumbre del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, cerca de Suiza, y contará con la presencia de los líderes de los países miembros, así como del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de Asuntos Exteriores y de la República Democrática del Congo y de los ministros de Brasil, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Paz

Trump llama a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania tras discusión del G7

El muy probable nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
RESERVA FEDERAL

La Fed inicia su primera reunión de tasas presidida por Warsh

Te puede interesar

Según la información difundida, la notificación fue comunicada a la pareja el pasado 12 de junio por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
CUBA

EEUU revoca visa a hija de quien fuera mano derecha de Fidel Castro

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El pleno de la Comision de Miami-Dade. 
VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade aprueba histórico Centro de Salud Mental para reducir encarcelamientos y atender adicciones

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general del Estado, James Uthmeier, y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.
FLORIDA

Arrecian operativos antitrata de personas en medio del arribo de millones por Mundial FIFA

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.
FLORIDA

ICE traslada a inmigrantes de 'Alligator Alcatraz' a otros centros de detención ante riesgo de huracanes

La Habana, Cuba. 
Presión

Cierra operaciones plataforma de envío de víveres EEUU a Cuba tras crecientes sanciones